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中職／兄弟9局驚魂險勝猿 羅傑斯10日可能還有期末考
中信兄弟隊9局下驚魂，遭樂天桃猿隊追趕4分，驚險以8：6贏球，先發投手羅傑斯先發5局失1分，仍未取得本季首勝，能否留到洋將大限之後？總教練林威助表示，還需與投手教練討論，看是否周日再出賽1場，或是直接決定去留。
猿隊此役先發投手霸林爵投6局失3分（責失2分），繳出優質先發，但個人4連勝在此戰畫下句點。
霸林爵投球任內，猿隊雖兩度扳平戰局，但他續投第7局，先被岳東華敲出安打，游擊手林承飛再發生失誤，霸林爵在此時收工，兄弟的基本功奏效，宋晟睿短打推進二、三壘後，許基宏的高飛犧牲打幫兄弟討到分數。
兄弟先發投手羅傑斯投5局只被敲出4安打，但出現5次保送，第二局先被陳俊秀敲安，連投了3保送，送給猿隊1分，不穩定的投球內容，卻也僅失這1分，雖帶著勝投資格退場，第6局就被砸鍋，本季12場出賽（7場先發）還在等待勝場開張。
林威助指出，羅傑斯的表現，大家看得很清楚，關關難過關關過，「有壓制，但有點驚險，這都是考量的點，今天丟完，再和投手教練討論， 看禮拜天看會不會再出賽一場，或是直接決定去留。」
猿隊7局滿壘機會沒有分數進帳，陳禹勳8局登板失血，先被陳文杰敲出二壘打，江坤宇點向投手正面，陳禹勳傳三壘發生暴傳，引爆兄弟大局，最後兩局灌進5分，一度以8：2遙遙領先。
打到9局下戰局再生波瀾，官大元登板被敲3安打、1保送，邱丹在滿壘時敲出二壘打清壘，李振昌接手後又因馬傑森的二壘打掉分，幸因馬傑森的跑壘疏失，讓猿隊的反撲氣燄斷了大半。
助總對於對手放槍也嚇了一跳，「我也嚇一跳，他怎麼這樣跑，在那邊猶豫不決，應該曾總會比較生氣吧！不然是非常好的嗆司。」
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