中職／控球失準屢被砲轟 本土左投都成受害者

台灣職棒圈中長期以來強力本土先發投手多為右投，在生涯排行榜中，能夠留名的僅有林英傑、王溢正等曾旅日的兩位球員，其他多是曇花一現。這幾年另外包含陳仕朋、江辰晏等小將竄出外，今年還有王維中、陳冠宇及呂彥青等旅外左投加盟，讓人期待難得的強力左投對決。只是人算不如天算，他們今年狀況都不理想，投得跌跌撞撞。

左投手的優勢，主要在於物以稀為貴，左撇子人數本身就較少，因此打者對於左投的放球點適應度會較低。另一方面，左投手的變化球一般認為較具有殺傷力，對戰左打者時，因為球路容易有從身後拐進來的視覺錯覺，容易讓打者重心偏移，最後無法確實攻擊，又或是對於球路變化不易掌握；對於右打者時，越來越往身體內側偏移的變化球，很不容易適應，常會沒有掌握進攻時機，最後形成軟弱的滾地球出局。

由於左投手具有先天上的優勢，有好的球種、控球、球速，基本上會比右投更具有壓制力。這是為什麼好的左投手，幾乎是各隊選秀時的首選，能讓對手半場都打不好的先發投手，更是大家爭奪的焦點。現在各隊主力左投中，江辰晏、王維中、陳冠宇及呂彥青都是首輪入選，王溢正及陳仕朋則是第二輪，都是備受重視的順位。

然而今年度這幾位左投手，大多數表現不如預期，目前可說僅有王維中可被稱為王牌左投。王維中具有美、韓兩國職棒經驗，被味全龍以狀元籤網羅，截至目前為止防禦率2.55，有機會成為2014年後，再有一位符合投球局數規定且防禦率在3以內的本土投手。不過他的問題在於先發平均局數約5局，而且他對戰火力最凶猛的樂天，防禦率高達7.20，還是有待解的難題。

王維中在中職的首個球季，防禦率非常優異，但如何拉長局數以及壓制暴力猿打線，會是他成為王牌之路的關卡。 聯合報系資料照片

統一獅江辰晏則是以防禦率3.43居次，在開季時就先連拿3勝，但至今則只再增加1勝。他的問題在於表現不穩定，投了幾場好球後，狀況沒有維持下去，開始陸續被對手破解，狀況落差太大。在經過今年比賽用球縫線變粗後，他的決勝球曲球被期待變化更大更犀利，但控制還不是很好，一不小心就會掉到紅中。因此帳面上雖然成績還可以，但他仍被降下二軍調整，另外他對戰樂天同樣表現慘不忍睹。

中信兄弟長期以來缺乏本土先發左投，今年在首輪第三順位就搶下旅日好手呂彥青。加入中職的前三場先發，面對聯盟攻擊能力較弱的富邦及味全，竟然14.1局就丟11分責失分，還被擊出3支全壘打，一度讓教練團指責他的態度有問題。不過他重新調整後，總算拿下首勝。前面兩位左投的剋星都是樂天，呂彥青還沒有對戰紀錄，要成為王牌恐怕還是要過暴力猿這關。

樂天桃猿原本擁有現役最強左投王溢正，但他受到舊傷影響，今年球速及變化球的表現都下滑許多，只能轉戰牛棚。不過樂天以榜眼籤網羅旅日好手陳冠宇，期待他可以補上先發左投的空缺。然而陳冠宇長期在日本以中繼的角色登板，轉任固定先發還需調適，他對於比賽太過謹慎，在體力流失過快的情況下，壞球就容易增多，球威也會下滑，他的保送及被全壘打因此偏多，未達到預期的表現。

陳冠宇過去長期都是中繼登板，只有在國際賽才擔任先發，如何成為一位好的先發投手，將成為他現階段的難題。 聯合報系資料照片

富邦悍將陳仕朋是左投手中表現最令人詫異的一人，前年還有10勝，去年雖有10敗但也還是有6勝，今年至今卻只剩下1勝，而且狂吞11敗。雖然他的援護率很低，讓人有悲情的印象，但實際上他許多比賽內容確實不理想。他今年球速下滑，而且控球變差，從滾地球投手首度變成飛球投手。整體而言他的投球機制恐怕有所改變，讓他沒辦法再現昔日壓制力。

目前看起來這些本土左投今年碰到最大的問題就是控球，不知道是太過於小心，反而無法隨心所欲，又或是用球縫線改變讓他們不適應。他們的投球型態主要是靠著球路的變化，達到壓制的效果。控球的失準，若是變化角度太大造成偏移，打者更容易選球；球路變化減少，反而變得更容易攻擊，屢屢遭到砲轟。

雖然碰到不小問題，王維中看起來是越來越適應中職，不需要太過擔心。呂彥青及陳冠宇雖還需要調整，但陣中都有日職經驗的教練，可做經驗傳承，後勢仍大有可為。江辰晏、王溢正及陳仕朋，他們都曾有成功的經驗，後續調整就要看教練團的功力了。整體而言，這些本土左投們都具有不錯的球種及球速，經過適應及調整後，仍可期待未來見到王牌左投的出現。