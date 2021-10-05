中職／林益全兩分砲助威 江少慶6局失1分力壓王者獅

統一獅隊今天起遭遇3大魔王關，今天首關就沒過，面對富邦悍將隊狀元郎江少慶遭到壓制，加上林益全兩分砲挹注，獅隊終場以1：2輸球，江少慶以6局失1分優質先發拿到本季第3勝，獲選為單場MVP。

江少慶前一場先發只投5局，中斷連4場優質先發，此役表現恢復神勇，先發6局只被敲出4安打、失1分，有5次三振、1次保送，再度繳出一場沉穩好投。

同場先發的古林睿煬成績也未遜色，先發6局同樣只被敲出4安打，第3局面臨二、三壘有人，第4局遭遇滿壘危機，都能保住不失分，偏偏在第5局挨了林益全的兩分砲，讓他多掉分數。

江少慶的失分也出現在第5局，一、二壘有人時，獅隊推出近期腰部不適休兵的陳傑憲代打，馬上就以安打為獅隊換回分數。

獅隊今天闖不過江少慶，接下來兩戰面對味全龍隊也是硬仗，龍隊依序推出徐若熙、王維中先發，考驗獅隊的王座坐不坐得穩。