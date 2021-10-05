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中職／朱育賢復賽後敲14轟 不求全壘打更在意打點

中央社 / 桃園5日電
樂天桃猿朱育賢。 報系資料照
樂天桃猿朱育賢。 報系資料照

中職樂天桃猿隊野手朱育賢近期越打越猛，7月復賽後已經敲出14轟、本季累積17轟。朱育賢強調把球點擊強，不特別追求全壘打數字，更在意打點貢獻。

樂天桃猿隊野手朱育賢近期打擊狀況佳，2日出賽單場雙響砲，從中職7月13日復賽後到今天賽前，總計敲出14發全壘打，目前為止本季累計17發全壘打、暫居全壘打王，有機會挑戰20轟，過去朱育賢單季最多轟為2019年的30轟。

朱育賢表示，教練提醒不要想著追求全壘打，把球點擊強、設定的位置來就全力揮棒，撇除外在因素，只要球點打得好，形成長打的機會就高，如果一開始目標就是全壘打，太過用力揮棒、沒有擊到球點，形成飛球的機率就高。

朱育賢表示，狀況好的時候，追打壞球的頻率就會降低，投手的引誘球可以明確的選掉，感覺每顆球都有辦法打到，就算投手針對，也更有耐心跟投手周旋，希望可以繼續保持。

朱育賢也提到，打擊是很細膩的東西，還有很多東西需要學習，全壘打數字不會強求，更在意打點貢獻，「隊友們努力上壘，希望壘上有人時能夠把分數送回來。」朱育賢今天賽前累計67分打點，也是聯盟打點王。

朱育賢 樂天桃猿

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