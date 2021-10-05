日職／吳念庭連8打數無安打 王柏融代打吞K

旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽4打數沒有安打，近期連8打數無安打；火腿隊野手王柏融今天代打上場、吞下三振，打擊也沒有表現。

日本職棒埼玉西武獅隊今天在ZOZO海洋球場與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打3棒、守左外野。

吳念庭1局敲出中外野方向飛球出局，3局敲出二壘方向滾地球、6局敲出一壘方向滾地球出局，9局吞下三振，今天總計4打數沒有敲出安打，從10月2日最後一個打數算起，連8打數沒有敲出安打，賽後打擊率2成51。

羅德隊今天攻勢集中在前2局，1局2人出局後靠著接連2支安打先馳得點，2局山口航輝敲出中外野方向安打，2人出局後田村龍弘適時安打，送回團隊第2分，終場羅德隊以2比0拿下勝利。

北海道日本火腿鬥士隊今天在大阪巨蛋與歐力士猛牛隊交手，王柏融沒有排在先發打序，8局代打上場吞下三振，王柏融近2場比賽都是代打上場，沒有敲出安打，賽後打擊率2成28。

歐力士隊今天1局紅林弘太郎敲出2分砲，5局宗佑磨敲出陽春砲，6局靠著5支安打（包括1發全壘打）、1次四壞保送、1次觸身球保送，單局攻下4分、奠定勝基。

歐力士隊8局再靠著接連安打、保送、高飛犧牲打、失誤，多添2分保險分，火腿今天團隊敲出5支安打，沒能拿下分數，終場以0比9吞敗。