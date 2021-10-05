中職／生涯最慘安打荒 郭嚴文中止在28打數

等一支安打，郭嚴文等了144天，今天在6局上面對中信兄弟隊謝榮豪，一棒打穿中間防線，終結生涯最長的28打數沒有安打。

郭嚴文前一安已要追溯到5月14日，當時被他敲出安打的投手，是已經離隊的富邦悍將隊傑斯，接下來歷經安打荒，一度因低潮、在無傷的狀況下二軍調整，待了近兩個月，在9月22日重返一軍。

今年球季以前，郭嚴文最長的連續打數無安打紀錄為2011年的16打數，今年這波安打荒早已是生涯最慘，賽前累積連26打數沒有安打，此役的前兩打席面對洋投羅傑斯，還是空手而歸，將安打荒推進連28打數，直到6局下終於突破。

郭嚴文從謝榮豪手中敲出安打，等了超過4個月才又於一軍敲安，猿隊也延續攻勢，林立補上三壘打，郭嚴文跑回猿隊的追平分，兩隊打完前6局戰成2：2平手。