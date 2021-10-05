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中職／味全龍隊紀念已故教頭徐生明 背號85號退休

中央社 / 桃園5日電
味全龍隊將於16日在天母棒球場舉行主題活動「#85」。 擷圖自味全龍臉書
味全龍隊將於16日在天母棒球場舉行主題活動「#85」。 擷圖自味全龍臉書

為了紀念已故傳奇總教練徐生明味全龍隊將於16日在天母棒球場舉行主題活動「#85」，邀請徐生明遺孀、師母謝榮瑤女士到場，見證徐生明在味全龍隊穿的85號背號退休儀式。

中華職棒味全龍隊今天宣布10月主場賽事售票訊息和主題活動，中職開放觀眾進場比例由25%提升至50%，味全龍隊10月主場門票將於8日下午2時開賣；味全龍隊也宣布，16日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊賽前，將舉行主題活動「#85」。

已故傳奇總教練徐生明1990年起擔任味全龍隊投手教練、1991年接任總教練，1994年轉任時報鷹隊投手教練，1996年回任味全龍隊總教練，在1997年至1999年間帶領龍隊完成3連霸，在味全龍隊執教總計7年，共656場賽事，拿下335勝、3次總冠軍。

味全龍隊宣布徐生明的背號85號退休，16日當天會邀請師母謝榮瑤女士擔任貴賓，在場內見證背號退休儀式。

當日比賽，味全龍隊全體教練與球員將穿上85號紀念球衣及球帽，球帽上除了有象徵徐生明的蝴蝶，也會繡上其生涯率領味全龍隊7年、656場賽事、335勝及3次總冠軍的紀念標章，85號相關紀念商品也將於當天開賣，紀念商品銷售部分所得也將回饋給徐生明棒球發展協會，繼續發揚徐總理念。

味全龍 徐生明 棒球

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