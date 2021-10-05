中職／明年想待整季 加百利離台最想念隊友和蝦仁炒飯

中信兄弟隊洋投加百利將在11日搭機離台，返回多明尼加爭取小孩監護權，他表態：「如果有機會，明年的第一個選擇是回來台灣繼續生涯，而且一定會打滿整季。」

加上透過專案來台的象魔力、華德茲，兄弟目前陣中共有7名洋投，勢必將有取捨，但近期在後援表現穩定的加百利，確定將被註銷，因為他已在1個多月前告知球團，需在10月中旬離隊。

加百利表示，因為要爭取小孩的監護權，必須回去多明尼加，「如果以我個人意願，是很希望打到球季結束，但是因為監護權的因素，必須回去。」

他坦言，由於與前妻關係並不好，導致這樣的局面，「多少會比較沒辦法專注在場上，算是人生滿重要的一件事，前妻要監護權，自己也不能讓，這件事確實困擾自己很久，但到了球場，就會想辦法專注在球場上。」

離台倒數階段，加百利認為自己的心態沒有不同，每天來球場就是充分準備，也感謝球團並未給壓力，「告訴自己，上了場，就是想辦法守下每一分。」加百利在2月1日抵台，也與隊友們相處了8個月，他說離開後最想念的會是球隊、隊友，還有蝦仁炒飯。

加百利首度踏上中職出賽，先發時取得3勝3敗、防禦率4.41，他在9月初返一軍時定位調整至牛棚，這段時間後援出賽10場、合計15.1局，防禦率0.59、每局被上壘率0.98，展現不俗壓制力。