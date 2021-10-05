中職／鄭凱文也分享先發訣竅 陳冠宇收各方暖心安慰

樂天桃猿隊左投陳冠宇本周跳過先發，先調往長中繼找感覺，陳冠宇期待在熟悉的位置上找到突破點，不僅有來自自家教練、隊友的鼓勵，連中信兄弟隊總教練林威助、投手鄭凱文都有暖心建議。

陳冠宇投身中職後，累積6場出賽沒拿到勝投，上一戰在台南球場先發3局失6分，避免他的壓力繼續膨脹，猿隊決定讓陳冠宇本周跳過先發，先調往長中繼。

儘管2日才完成先發任務，陳冠宇說身體狀況沒有問題，從牛棚出發後何時啟動待命，聽候教練團調度，「上去唯一不變的還是全力解決打者，回到自己熟悉的位置，希望可以找到投球節奏，說不定可以找到投球的突破點。」

陳冠宇至今未拿到勝投，還未投出第一指名投手的身價，他也坦言：「一場比一場狀況更不好的話，可能心理占的因素比較多，教練也有觀察到，希望我可以不要帶這麼多壓力，造成自己不知道怎麼投球，與其這樣，不如先調往自己熟悉的位置。」

陳冠宇的壓力爆棚，但也收到不少暖心安慰，他說：「總仔還是非常鼓勵我，銘傑賢拜也是，跟我說希望下一場可以看到在日職、像是我的投球風格。」

不僅如此，陳冠宇還有來自敵營的鼓勵，「台灣就是這樣，林桑（林威助）也是有跟我說，他對投手的觀點，也是希望我可以找到感覺，家駒（陳家駒）也是有跟我說不要想那麼多。」還有同樣從中繼轉先發的鄭凱文，陳冠宇說：「他也是有一直傳簡訊給我，跟我說投先發的訣竅。」