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中職／內疚、難過之際總仔來安慰 陳冠宇被戳爆淚腺

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影
陳冠宇。記者陳宛晶／攝影

陳冠宇的眼淚，成為他的第6場中職出賽的關鍵字，今天再度談還是覺得很不好意思，他透露當下本來沒有想哭、也沒在忍淚，卻被總教練曾豪駒的話戳到淚點。

陳冠宇2日在台南球場的出賽，遭統一獅隊3局打下6分，首局挨了陳鏞基的三分砲，局局都遭遇危機，寫最短局數退場後，曾豪駒來到他的身旁提點、安撫，戳爆陳冠宇的淚腺，他一度以帽掩面，投手教練許銘傑攬牢牢與他懇談時，陳冠宇的眼中仍是止不住的淚水。

回顧上周出賽的表現，陳冠宇自認信心明顯下滑，「第一場和上一場剛好同樣的對手，信心上、投球選擇上，對這顆球有一點點沒有自信時，碰到一樣的打者，投這個位置對嗎？對自己有比較大的懷疑，心理負擔比較大。」

他指出最不好的部分，在於明知牛棚近兩周出賽較多，希望可以幫忙減輕負擔，卻只撐了3局就下來，「投不好時會很自責，對他們很不好意思，心裡的負面想法也比較多。」

就讀穀保家商時，陳冠宇哭著打安打的畫面，已是他的人生標記，現在又在中職留下另一次淚光閃閃的畫面，今天再聊這件事也顯得很不好意思。

「一開始沒有想說要哭，當時是想出來幫球隊加油，然後總仔來跟我講話，就戳到一個點就哭了。」陳冠宇透露當時心情，「一開始真的是內疚、難過，他安慰我讓我更內疚，類似那種感覺。」

曾豪駒告訴他，希望以後看到他的眼淚，是開心的眼淚、贏球後的眼淚。陳冠宇透露：「他還有跟我說，我只要有全力以赴的話，不用道歉、不用自責，但前提是你一定要全力以赴。」

陳冠宇 曾豪駒 中職

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