中職／陳冠宇本周跳過先發 待命長中繼先找回感覺

樂天桃猿隊左投陳冠宇前一場先發3局失6分，短局數爆炸，投出6場先發以來最差成績，猿隊本周也決定將他暫時調離先發，先從熟悉的長中繼待命。

陳冠宇2日在台南球場的出賽，遭到統一獅隊震撼教育，他在3局投完退場後，當下本來只是想著要出來幫隊友加油，沒想到卻在總教練曾豪駒走過去講話後淚崩，陳冠宇也說：「就戳到一個點就哭了」。

曾豪駒指出，陳冠宇該場出賽的表現，確實是6場以來最差，「但我跟他說，這是每個投手都會遇到的，現在最重要的就是趕快調整好自己。」避免陳冠宇的壓力繼續膨脹，猿隊本周決定讓他跳過次先發，「先從長中繼準備，這個禮拜隨時可能出賽。」

曾豪駒表示，陳冠宇本季仍會以回到先發為目標，「只是稍微調整一下，讓他不要壓力那麼大，當然這是一定要背負的壓力，但有時在場上就是現實的，這就是戰場，你不比人家好時，就是要想辦法去調整，先讓他回到熟悉的位置，先讓他回到熟悉的位置。」

曾豪駒表示，知道陳冠宇很想為球隊貢獻，當結果不好時，他給自己的壓力越來越大，「希望他不要想太多，前幾場貢獻是看得到的，雖然沒有勝場，但前幾場都吃到六局左右，對我們來說是滿有貢獻。」