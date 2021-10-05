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韓職／從地獄升到天堂 韓媒點出米蘭達蛻變關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
米蘭達目前暫居韓職勝投、三振、防禦率三冠王。 擷圖自斗山熊臉書
米蘭達目前暫居韓職勝投、三振、防禦率三冠王。 擷圖自斗山熊臉書

中信兄弟洋投米蘭達今年效力韓職斗山熊，從熱身賽完全沒進入狀況，到現在暫居韓職勝投、三振、防禦率三冠王，韓國媒體《SPORTS京鄉》認為，米蘭達的指叉球是轉變關鍵。

《SPORTS京鄉》形容米蘭達在5月中之前，每場比賽都在天堂和地獄之間遊走，有時驚為天人，有時狀況百出，當時相當不穩定的表現，不只讓對手感到納悶，也讓簽下他的斗山熊覺得十分麻煩。

Miranda因為主要變化球種是指叉球，對於手指感覺相當敏銳，曾經也提出「手沒有掌握完全」等困擾。教練團認為身高188公分的米蘭達出手點很高，想要以指叉球引誘打者揮棒比較困難，進而形成控球問題、也造成用球數過多。

再找出問題來源後，球團建議米蘭達不論直球、指叉球或其它變化球，投球時直接投進好球帶就好，並鼓勵米蘭達可以正面與打者對決，最後此改善果真奏效。

米蘭達目前取得13勝5敗、防禦率2.33，且有194次三振，勝投、防禦率、三振都位居第一，除了有機會挑戰成為韓職史上首位拿下三冠王的洋投，甚至有很高的機率衝擊賽季MVP。

米蘭 中信

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