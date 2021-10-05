聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊外援到 投手教練川岸強負責投手培訓
樂天桃猿隊今天有「外援」到，東北樂天金鷲隊派教練川岸強來台，在台日合作上更進一步，協助猿隊各項球員訓練事宜，已於今日抵台，預計在隔離完成後正式加入球隊運作。
川岸強教練出生於1979年9月12日，現年42歳，2007到2012年效力東北樂天金鷲，來台之前擔任東北樂天金鷲投手教練，育成經驗豐富。
猿隊領隊浦韋青表示，「預計安排川岸教練強化農場投手的育成，以他在日職的經驗和能力完善整體培訓體系，同時也可以提供意見協助一軍整體作戰，我們非常歡迎川岸教練。」
浦韋青指出，川岸強出關後，預計先待在一軍兩周到一個月左右，接下來到二軍，以培訓投手為主，「畢竟本隊投手還需要強化」。他表示，川岸強來台將非短期計畫，至少半年或一至二年，將先讓他了解球隊運作後，明年會再進一步確定職稱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言