U23世界盃／為圓大聯盟夢叛逃 古巴增至12人失蹤跑了一半
在墨西哥舉辦的U23世界盃棒球賽，古巴最終以第4名作收，不過在賽事尚未前就出現球員叛逃，根據古巴記者報導，目前叛逃人數再加1，也就是古巴全隊24名球員來參加U23世界盃，結果只有12名球員順利歸國，球員跑了一半，是自1991年以來的最高紀錄。
古巴資深記者羅梅洛（Francys Romero）持續追蹤脫逃人數，先前已有11人叛逃，原以為失蹤人數將不會再增加，不料又傳出第12人下落不明，而這位選手是23歲的外野手塞佩達（Geisel Cepeda）。
羅梅洛透露，塞佩達沒有選擇搭上回國的班機，就是希望去到美國挑戰進入大聯盟，不過他在本屆U23世界盃的表現平庸，打擊率只有2成14，但他仍不放棄任何能與大聯盟球隊簽約的機會。
本屆U23世界盃的比賽地點在墨西哥，離美國最近，這也間接幫助古巴球員叛逃到美國。事實上過往有不少先例證明，古巴球員叛逃後，是能成功和大聯盟球隊簽約的，日後也就此在美國落地生根，包括白襪MVP重砲阿布瑞尤(Jose Abreu)、前大都會「古巴飛彈」塞斯佩達(Yoenis Cespedes)、洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）等球員。
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