U23世界盃／為圓大聯盟夢叛逃 古巴增至12人失蹤跑了一半

日前宣布將在本季結束後引退的「手帕王子」齋藤佑樹，3日在火腿鎌谷球場的比賽中登板，這也是他在二軍的最後一次上場，至於齋藤的正式引退儀式，將於17日火腿在主場札幌巨蛋對上歐力士的賽事舉辦。 齋藤在

2021-10-05 07:00