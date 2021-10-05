中職／又有洋將離台！ 兄弟加百利因家庭因素將離隊
昨日中華職棒進行領隊會議，主要討論洋將註冊大限是否延期，經過表決維持原案在10月11日截止，中信兄弟領隊劉志威晚間於象口閒聊直播節目中，竟曝近期12.1局僅失1分的加百利將於10月離隊。
劉志威在球隊直播節目中，向球迷分享未來洋將規劃，其中包括11月有兩位新洋投象魔力（Shawn Morimando）、華德茲（Jose Valdez）加入兄弟，但同時卻將損失一名大將，劉志威透露轉戰中繼表現亮眼的加百利，因家庭因素必須提前離開台灣。
劉志威說：「加百利在一個月以前，就通知球團家裡發生一些事情，撫養權必須回到故鄉才能爭取，加百利認為對球隊感到不好意思，10月中可能就得離隊，月底必須出庭。」
在加百利離開後，兄弟目前一軍洋投僅剩王牌德保拉，以及今天將先發出戰的羅傑斯，二軍則有尚未註冊的洋投高野圭佑和仍在養傷中的格里斯，儘管兄弟已經確定晉級季後賽，但加百利突如其來的離隊，對於可能來不及在洋將註冊大限以前，再迎來更適合洋將的兄弟來說，無疑是一大重創。
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