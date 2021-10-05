日職／齋藤佑樹黯然引退 學弟清宮要避免成下一個

日前宣布將在本季結束後引退的「手帕王子」齋藤佑樹，3日在火腿鎌谷球場的比賽中登板，這也是他在二軍的最後一次上場，至於齋藤的正式引退儀式，將於17日火腿在主場札幌巨蛋對上歐力士的賽事舉辦。

齋藤在2010年選秀會上被4支球團同時第一指名，最終被火腿抽中交涉權，他在新人年的4月中就迎來職棒初登板，以5局失1分自責分的內容拿下生涯首勝，是同期新人中最早拿到勝投的，這一年他先發19場，拿到6勝6敗的成績，防禦率則是2.69；隔年齋藤也先發了18場，但成績些微退步到5勝8敗，防禦率是3.98；齋藤在這兩季雖然都是球隊主力先發，也都入選明星賽，但被安打數過多、投球局數無法拉長、控球不佳以及傷勢等都是他要克服的問題，不幸地是這兩季也就是他生涯對火腿戰力貢獻度最高的時期了。

實力或許是齋藤職棒之路走得不順遂的原因之一，但生涯期間大小傷勢對他的職棒生涯也產生了非常大的影響。齋藤在11年就曾因左側腹內斜肌挫傷休息了近2個月，12年季後又被診斷出右肩關節唇損傷，之後便在一二軍浮沉，15年出賽12場，其中7場先發，投42又1/3局已是這段期間最多，19年是他目前最後在一軍出賽的球季，20年10月又發生右肘內側副韌帶斷裂的傷勢，今年7月在相隔269天之後於二軍出賽，不過直球只剩下130多公里的球速，10月1日他正式宣佈本季結束後引退。

齋藤成名甚早，他在06年夏季甲子園決賽時與田中將大的對決，手帕王子也是因為他在該屆大會中使用手帕擦汗而得到的暱稱，不同於田中，齋藤選擇進入早稻田大學就讀，他也成為東京六大學聯盟史上第6位拿到30勝及300次三振的投手，如今黯然引退，令人不禁唏噓。

與齋藤同樣畢業於早稻田實業學校高等部(早實)，算是齋藤學弟的清宮幸太郎，在齋藤最後一次二軍登板時不禁淚流滿面。

清宮幸太郎是齋藤佑樹的早實學弟，兩人也前後被火腿以第一指名選進。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

清宮在高中時期打出史上最多的111支全壘打，因此在17年選秀會上被7支球團同時指名，火腿再度幸運抽中交涉權，隔年新人年就出賽多達53場，共打了180個打席，雖然打擊率只有2成，但有7轟及18分打點，對於一個高中畢業生新人來說，算是不錯的成績了；之後2個球季出賽數遞增，去年出賽96場，19年打擊率是2成04，20年更僅有1成90，兩季都打出7轟，打點則分別是33及22分，打擊成績並沒有明顯的進步，離球團預期的也還有一段距離。

今年清宮在二軍出賽了106場，與450個打席同樣都是球隊最多，他的19轟、24支二壘打及161個壘打數也是全二軍之冠，60分打點則排第2名，但相對地，打擊率連在二軍也仍然僅有1成99，而113次三振是二軍三振王，長打火力夠卻打不到球，這是他到季末都還沒有上一軍機會的最大原因，即使火腿陣中長期守一壘的中田翔已經離開球隊，卻還是只能在二軍待好待滿。

清宮這幾年在一軍的表現不如預期，雖然還算年輕，不過還是得努力證明自己有能力在一軍生存，否則有可能踏上學長齋藤的後路。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

清宮與齋藤同樣都是球隊的第一指名，相信學長的引退讓他有許多的感觸，清宮如果再不努力證明自己有在一軍提供穩定火力的實力，雖然尚稱年輕，但將來也黯然離開職棒舞台的可能性。