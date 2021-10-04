中職／爭取延後洋將大限未通過 兄弟：遺憾且無法接受

中職今天在領隊會議討論洋將註冊大限是否延期，確定無法獲得通過，影響最劇的中信兄弟球團對此回應，「遺憾且無法接受」。

兄弟透過外籍球員專案補強象魔力、華德茲，加上目前一軍洋將德保拉、羅傑斯、加百利，二軍則有格里斯、高野圭佑，人數多達7人，由於新洋投來台時間較晚，出關日勢必會在大限之後，兄弟爭取延後註冊大限，但其他4隊洋將人數都在限制內，無此需求，未在領隊會議上獲得共識並不意外

兄弟球團聲明如下：

中華職棒聯盟本規定10月11日為洋將註冊大限，但日前對於核准洋將來台專案，卻有不同的核定時間。原以為此專案應以聯盟為單位請CDC核准，或應先行通知球隊，依據送件時間可能有先送先准之情形，沒有事先說明的狀況下導致分批進行、分批核定，造成各隊洋將入境時間有落差，此為球團無法控制的變數。

因疫情影響造成此作業形成不可抗力之因素，影響球隊權益，在遊戲規則已改變的前提之下，聯盟應提出應對辦法，讓所有球隊皆處於公平情況下競賽，才符合當初設立洋將註冊大限的意義。今日將此議題於領隊會議中投票否決，中信兄弟球團認為此結果無視不可抗力前提與疏失，造成遊戲公平性改變深表遺憾。