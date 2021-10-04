中職／張泰山想學許基宏折球棒 網友笑喊母湯：會骨質疏鬆

中信兄弟前天與味全龍交手，兄弟好手許基宏在打出一顆不營養的高飛球後，疑似不滿意自己表現憤而怒折球棒，沒想到鏡頭轉至龍隊休息室，打擊教練張泰山似乎想偷學許基宏折球棒，最後不僅折不斷，他還摸摸自己的大腿，影片一出讓網友笑翻，更讓球迷懷念起搞笑的張泰山。

前天8局下兄弟以2：1暫時領先味全，許基宏在2人出局、二壘有人的情況下上場打擊，面對龍隊中繼投手陳冠偉，面對一顆紅中球，他僅敲出不營養的中左外野飛球遭接殺出局，他一氣之下抬起右腿折斷球棒，之後更憤怒地把斷掉的球棒用力往地上扔。

接下來畫面帶到龍隊休息室，愛搞笑的打擊教練張泰山也拿起球棒，想模仿許基宏用大腿力量折斷球棒，只見他最後摸了摸腿，像是在說「這樣腿好痛」，之後默默將球棒擺回椅子上，讓轉播的球評、主播忍不住哈哈大笑。

影片上傳至網路後，網友也笑翻，紛紛留言：「張泰山一折可能是腿斷，而不是球棒斷」、「骨質疏鬆，母湯」、「熟悉的泰山一上鏡頭就開始耍寶了」，還有人搞笑地配上對白：「泰山的球棒：當時我害怕極了」。