中職／多數球隊不給過 洋將大限維持10月11日

中信兄弟隊爭取延後洋將註冊大限，今天在領隊會議無法達成共識，經表決後確定維持10月11日。

今年球季因疫情中斷賽季近兩個月，在8月2日的領隊會議上，已將洋將大限從8月31日延後到10月11日，但礙於邊境封鎖一直未鬆綁，各隊洋將簽了來不了，抑或等待是否買斷合約，9月18日才等到外籍球員來台專案通過，洋將陸續抵台，出關時間將在大限前後，時間相當緊迫。

中職今天召開視訊領隊會議，兄弟爭取延後洋將註冊大限，會後聯盟表示，因各球團討論後無共識，經過表決維持8月2日球團代表會議所通過之調整案，維持在10月11日。

統一獅隊補強去年效力樂天桃猿隊的霸能，富邦悍將隊找來南非籍的迪倫，味全龍隊簽下科西諾，猿隊則維持現有3名洋投，4隊洋將人數都在4人以內，即便大限前來不及「驗貨」，註冊都不成問題。

唯有兄弟人數超過上限，補強象魔力、華德茲後，加上目前一軍洋將德保拉、羅傑斯、加百利，二軍則有格里斯、高野圭佑，人數多達7人，由於新洋投來台時間較晚，出關日勢必會在大限之後，確定無法延後大限後，兄弟只能賭一把。