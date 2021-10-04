中職／「像被卡車撞到」 主審遭蘇緯達撞飛倒地仍敬業做出判決

昨日中信兄弟與味全龍之戰6局下本壘變成「車禍現場」，兄弟重砲蘇緯達在本壘前為閃避捕手的觸殺，不慎撞倒主審王俊宏，但主審被撞倒後仍敬業地比出出局手勢，獲得網友們大讚「好敬業」，也直呼被蘇緯達撞到應該「像被卡車撞到一樣」。

昨役6局下，兄弟打擊的高宇杰在1出局一、三壘有跑者時採用觸擊強迫取分，不過投手鋼龍下丘接球後，短拋給捕手將三壘跑者蘇緯達觸殺出局。蘇緯達為了躲避觸殺而向右閃，不小心將主審王俊宏撞倒在地，跌坐在地的王俊宏雖表情痛苦，但仍敬業地比出出局手勢，蘇緯達連忙走來關心王俊宏並協助他起身。

蘇緯達身高185公分、體重103公斤，這麼一撞網友也開起玩笑：「坦克車禍現場」、「第一個衝撞主審不用被判出場的男人」、「像被卡車撞到一樣」、「下一局開始之前主審還因為這樣去包紮，真的是被緯達卡車撞的不要不要的」。也有網友讚賞主審王俊宏很敬業：「被撞倒後還是有完成判決手勢，很敬業。」