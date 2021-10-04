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中職／獅隊守王座有魔王關 連3天吃「慶熙中」套餐

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊在下半季取得17勝10敗2和，明天起一連三戰將有硬仗要打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在下半季取得17勝10敗2和，明天起一連三戰將有硬仗要打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在下半季取得17勝10敗2和，以1場勝差領先居次的樂天桃猿隊，明天起一連三戰將有硬仗要打，周二先遭遇富邦悍將隊狀元郎江少慶，周三預計要對上味全龍隊徐若熙，周四則是「龍王」王維中，將有連續「魔王關」要過。

中職明天進行兩地賽事，桃園球場的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，先發投手由羅傑斯碰上霸林爵，羅傑斯目前的11場出賽（6場先發），成績是超慘的0勝5敗、防禦率7.34，還在尋求本季首勝，而霸林爵在傷癒回到一軍後表現穩健，3場都是優質先發，前一戰對龍隊投出完封勝。

台南球場由獅隊與悍將交手，古林睿煬先發碰上江少慶，這是江少慶的第7場先發，將尋求第3勝，曾與獅隊交手兩場，都是6局的優質先發。

獅隊目前在下半季戰績榜上領先猿隊1場勝差，本周賽程難度高，打完江少慶後，將與龍隊進行3連戰，根據龍隊總教練葉君璋先前透露的先發投手安排，徐若熙、王維中預計將在6日、7日歸隊先發，8日則是林子昱。

江少慶 樂天桃猿 霸林爵

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