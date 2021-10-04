桃園最強未來之星爭霸賽 桃猿二軍參賽切磋

2021桃園最強未來之星爭霸賽將於明天開打，桃園積極推動完善棒球訓練環境，邀請平鎮高中青棒隊、3所大學隊、桃園成棒隊打20場比賽，第1名球隊組明星隊，將與中職樂天桃猿二軍打爭霸賽。

2021桃園最強未來之星爭霸賽今天舉行開賽記者會，桃園市長鄭文燦表示，桃園為棒球城市，擁有6級棒球培訓完善體制（少棒、青少棒、青棒、大學隊、城市成棒隊、職棒隊），今年首創本項賽事，希望各級球隊透過相互切磋增進球技，期許桃園活絡各級棒球連結，著重提升桃園市棒球隊競技實力，培養更多新秀進入職棒殿堂。

此次活動由財團法人桃園市體育發展基金會與台灣樂天運動育樂股份有限公司共同主辦，桃園市政府體育局與桃園市體育總會棒球委員會協辦，邀請在地青棒強權平鎮高中（青棒聯隊）、3支大學隊開南大學棒球隊（台灣中油）、國立體育大學棒球隊（台灣啤酒）、台北市立大學棒球隊，以及桃園市成棒隊參賽。

5支球隊將先進行20場未來之星比賽，以冠軍隊伍為主體，組成明星隊與中職樂天桃猿隊二軍交手，打7戰4勝制爭霸賽，爭奪冠軍殊榮；鄭文燦期許，以「棒球農場概念」設計比賽，希望提供球員們跨級參賽的經驗。

首戰將於明天早上10時由青棒聯隊（平鎮高中）與桃園市成棒隊交手，比賽於桃園國際棒球場開打，20場未來之星賽事預計打至11月18日，爭霸賽需視桃猿隊二軍賽事行程再做安排。