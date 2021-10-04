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中職／社群曬老婆、嬰兒照 林哲瑄喜迎二千金

聯合新聞網 / 綜合報導
林哲瑄在個人社群網站曬出妻子與剛出生小女兒的合照。 圖擷自林哲瑄IG
林哲瑄在個人社群網站曬出妻子與剛出生小女兒的合照。 圖擷自林哲瑄IG

富邦悍將球星林哲瑄家庭再添新成員，今天早上他在個人IG曬出與妻子、剛出生寶貝女兒的家庭合照，和粉絲們分享喜悅。

林哲瑄2013年與老婆結婚，之後生下女兒「蕎蕎」，之後時不時會在個人IG放上自己與女兒、老婆的全家福照，今年4月他再度分享喜訊，貼出嬰兒的超音波照片，並寫下：「小寶貝！歡迎（你）（妳）來到我們家！」

今天林哲瑄迎來好消息，他曬出幸福美滿的家庭合照，老婆抱著剛誕生的女兒，自己則蹲在病床旁，雖然戴著口罩，但眼中笑意藏不住，他也向大家報平安並告白妻子：「母女平安！老婆辛苦妳了❤️」。

林哲瑄本月1日對戰樂天桃猿時，因處理滾地球不慎拉傷下背肌，原先要下二軍，但最後悍將取消球員異動，休息1天後他昨（3日）在交手統一獅比賽的第9局代打上場，最後揮棒落空遭劉軒荅三振。

林哲瑄

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