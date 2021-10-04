中職／酒駕超標太多 獅隊開鍘楊家維

統一獅隊楊家維今天早上發生酒駕事件，聯盟將依今年甫修正的規章酒駕新制處分，聯盟表示，根據目前掌握的狀況，楊家維將至少面臨禁賽40場、罰款48萬以上，最重也可能遭到開除；統一獅隊球團則先一步確定開鍘。

獅隊發表聲明表示，「統一獅選手楊家維休假期間，發生開車肇事，經酒測後超標甚多，情節重大，酒駕肇事行為已嚴重違反球隊憲章規定及職業棒球選手契約精神，球團將予以開除。」

聯盟今天也公布4月球團代表會議針對酒駕定調的細則，根據「球團隊職員違規懲處規定」第5條新增內容，球團隊職員違反酒駕相關法規，根據酒精濃度有不同標準判罰，依據標準如下：

―、吐氣酒精濃度超過0.15mg/1（含）至0.25mg/1之間（或相當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%），處禁賽10場、罰款12萬元。

二、吐氣酒精濃度超過0.15mg/1（含）至0.25mg/1之間（或相當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%），且有人受傷—處禁賽20場、罰款24萬元。若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。

三、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過0.25mg/1（含）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車—處禁賽20、罰款24萬元處分。

四、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超逼025mg/1（含）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車，並有人受傷處禁賽40場、罰款48萬元處分。若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。

五、拒檢（測）罰禁賽15場、罰款18萬元處分。

聯盟表示，統一獅球員楊家維酒駕事件，聯盟將依今年甫修正的規章酒駕新制規定，針對目前掌握楊家維的情節，依新制規定至少處以禁賽40場、罰款48萬元以上之處分，並視情節得加重處分，最重面臨開除的處分。