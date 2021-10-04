快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／4月才修酒駕規章 聯盟：楊家維將依新規懲處

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
楊家維酒駕，中職將引用新規懲處。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
楊家維酒駕，中職將引用新規懲處。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

統一獅隊楊家維傳出酒駕消息，中職聯盟在今年4月的領隊會議上曾重新討論酒駕罰則，加重懲處力道，秘書長楊清瓏今天上午表示，聯盟已得知消息，將等待檢方現場報告後，作為懲處依據。

台南永康區今天早上6點多發生追撞車禍，無人受傷，員警在現場處理時因駕駛疑似酒駕，檢測後酒駕值1.03，帶回派出所偵辦，身份經查為統一獅隊職棒球員。楊家維為2014年選秀第二指名，入隊不久就因腎臟疾病導致長期缺賽，2015年在一、二軍都未留下出賽紀錄，生涯共在一軍出賽184場、敲出94支安打。

獅隊領隊蘇泰安表示，目前已經派人前往派出所了解狀況，有進一步消息會對外說明。

過去聯盟對於酒駕的懲處，援引規章「影響職棒形象不正行為」條例，聯盟視情節輕重懲處1至10萬元、禁賽1到10場，去年的郭阜林因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬元，已被詬病中職對酒駕的懲處過輕。

今年4月的領隊會議上就針對酒駕重新討論罰則，會長蔡其昌表示，「聯盟要展現酒駕零容忍的態度，所有罰則都大幅度加重。」當時因細項還須修正完成、待各隊領隊看過、同意，並未公布細則，但蔡其昌透露修正過後，最輕就是罰款10萬元以上、禁賽10場以上。

聯盟上午已經針對楊家維的狀況有所掌握，將引用新規懲處，楊清瓏表示，「會等分局的現場報告通知後，作為聯盟懲處的依據。」

統一獅 中職 楊清瓏 酒駕

延伸閱讀

中職／昔U18中華隊長、統一獅楊家維傳酒駕 球團了解中

相關新聞

中職／酒駕超標太多 獅隊開鍘楊家維

統一獅隊楊家維今天早上發生酒駕事件，聯盟將依今年甫修正的規章酒駕新制處分，聯盟表示，根據目前掌握的狀況，楊家維將至少面臨...

中職／社群曬老婆、嬰兒照 林哲瑄喜迎二千金

富邦悍將球星林哲瑄家族再添新成員，今天早上他在個人IG曬出與妻子、剛出生寶貝女兒的家庭合照，和粉絲們分享喜悅。

中職／4月才修酒駕規章 聯盟：楊家維將依新規懲處

統一獅隊楊家維傳出酒駕消息，中職聯盟在今年4月的領隊會議上曾重新討論酒駕罰則，加重懲處力道，秘書長楊清瓏今天上午表示，聯...

陳宇宏揚威U23+楊彬中職好投 大專甲二球員華麗轉身

U23世界盃棒球賽剛落幕，中華隊下勾投手陳宇宏對捷克、巴拿馬先發都奪勝投，總計12局投球0責失分，表現相當亮眼，他的目標是挑戰職棒，有了國際賽成績加持，未來有機會如願。 陳宇宏出身強恕青棒，畢業

日職／現役最強洋砲在墊底軍 奧斯汀回大聯盟未絕望

橫濱DeNA目前戰績墊底，依照現在中央聯盟「3強3弱」，落後第三名的巨人隊12場勝差，要打進季後賽機會微乎其微。問題是，橫濱DeNA打線擁有聯盟數一數二的破壞力，央聯打擊排行榜前三名一度全部由橫濱打者

中職／昔U18中華隊長、統一獅楊家維傳酒駕 球團了解中

統一獅隊楊家維傳出開車撞上貨車交通意外，且疑似酒駕，領隊蘇泰安回應已派人了解，若有進一步消息會再對外說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。