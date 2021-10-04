中職／4月才修酒駕規章 聯盟：楊家維將依新規懲處

統一獅隊楊家維傳出酒駕消息，中職聯盟在今年4月的領隊會議上曾重新討論酒駕罰則，加重懲處力道，秘書長楊清瓏今天上午表示，聯盟已得知消息，將等待檢方現場報告後，作為懲處依據。

台南永康區今天早上6點多發生追撞車禍，無人受傷，員警在現場處理時因駕駛疑似酒駕，檢測後酒駕值1.03，帶回派出所偵辦，身份經查為統一獅隊職棒球員。楊家維為2014年選秀第二指名，入隊不久就因腎臟疾病導致長期缺賽，2015年在一、二軍都未留下出賽紀錄，生涯共在一軍出賽184場、敲出94支安打。

獅隊領隊蘇泰安表示，目前已經派人前往派出所了解狀況，有進一步消息會對外說明。

過去聯盟對於酒駕的懲處，援引規章「影響職棒形象不正行為」條例，聯盟視情節輕重懲處1至10萬元、禁賽1到10場，去年的郭阜林因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬元，已被詬病中職對酒駕的懲處過輕。

今年4月的領隊會議上就針對酒駕重新討論罰則，會長蔡其昌表示，「聯盟要展現酒駕零容忍的態度，所有罰則都大幅度加重。」當時因細項還須修正完成、待各隊領隊看過、同意，並未公布細則，但蔡其昌透露修正過後，最輕就是罰款10萬元以上、禁賽10場以上。

聯盟上午已經針對楊家維的狀況有所掌握，將引用新規懲處，楊清瓏表示，「會等分局的現場報告通知後，作為聯盟懲處的依據。」