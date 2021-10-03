中職／慘還有更慘 陳仕朋遭獅打爆吞本季第11敗

中職本季敗投王陳仕朋止不住吞敗命運，今天面對統一獅隊先發4.2局失8分（責失7分），獅隊終場以8：3擊敗富邦悍將隊，賞給陳仕朋本季第11敗。

陳仕朋今年的勝投運不佳，隊友火力支援不足之下，他成為本季第一位敗投達到雙位數的投手，今天的登板也萬事不如意。

獅隊在2局先靠陳重廷的高飛犧牲打先馳得點，3局因悍將隊中外野手申皓瑋的失誤，讓羅暐捷上壘，林靖凱補上二壘打帶有1分打點，林安可、陳鏞基、蘇智傑接連補刀，各帶1分打點，獅隊單局攻下4分。

陳仕朋投到5局再失血，陳重廷的兩分砲更是重傷害，這一棒也打退了陳仕朋，此役先發4.2局被敲8安打、失8分，注定要了要再吞1敗。

獅隊由洋投猛威爾先發，投6局失2分，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP；陳重廷貢獻3分打點，敲出本季首轟，這是他生涯第二度面對陳仕朋開砲，林安可也有3安打、2分打點的好表現。獅隊這一勝到手後，在下半季戰績榜上擴大與樂天桃猿隊的差距為1場勝差。