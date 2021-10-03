聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／慘還有更慘 陳仕朋遭獅打爆吞本季第11敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影

中職本季敗投王陳仕朋止不住吞敗命運，今天面對統一獅隊先發4.2局失8分（責失7分），獅隊終場以8：3擊敗富邦悍將隊，賞給陳仕朋本季第11敗。

陳仕朋今年的勝投運不佳，隊友火力支援不足之下，他成為本季第一位敗投達到雙位數的投手，今天的登板也萬事不如意。

獅隊在2局先靠陳重廷的高飛犧牲打先馳得點，3局因悍將隊中外野手申皓瑋的失誤，讓羅暐捷上壘，林靖凱補上二壘打帶有1分打點，林安可、陳鏞基、蘇智傑接連補刀，各帶1分打點，獅隊單局攻下4分。

陳仕朋投到5局再失血，陳重廷的兩分砲更是重傷害，這一棒也打退了陳仕朋，此役先發4.2局被敲8安打、失8分，注定要了要再吞1敗。

獅隊由洋投猛威爾先發，投6局失2分，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP；陳重廷貢獻3分打點，敲出本季首轟，這是他生涯第二度面對陳仕朋開砲，林安可也有3安打、2分打點的好表現。獅隊這一勝到手後，在下半季戰績榜上擴大與樂天桃猿隊的差距為1場勝差。

陳仕朋 富邦悍將 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

中職／詹子賢生涯首次單場5安 陳仕朋連兩季苦吞10敗

中職／陳仕朋連兩季10敗危機 洪一中解讀投手奪勝要素

中職／布魯斯調度有創意 悍將吃甜頭卻也藏危機

相關新聞

中職／慘還有更慘 陳仕朋遭獅打爆吞本季第11敗

中職本季敗投王陳仕朋止不住吞敗命運，今天面對統一獅隊先發4.2局失8分（責失7分），獅隊終場以8：3擊敗富邦悍將隊，賞給...

中職／宋晟睿沒收全壘打再敲首轟 助陳琥暌違3年奪勝

台中洲際球場今天先發投手上演「龍虎鬥」，味全龍隊鋼龍碰上中信兄弟隊陳琥，但戲份全被外野新人宋晟睿搶走，第6局在攻守兩端都當英...

U23世界盃／古巴無緣銅牌還跑了近一半球員 外媒：歷史性大逃亡

U-23世界盃棒球賽傳出古巴隊球員大舉出逃。古巴隊今天以3比5敗給哥倫比亞無緣銅牌的同日，又有3名古巴選手逃亡，累計本次...

U23世界盃／陳宇宏奪最佳先發投手 明年輪台灣當東道主

U23世界盃棒球賽今天落幕，委內瑞拉擊退衛冕軍墨西哥，首度稱霸這項賽事，國際棒壘球總會（WBSC）隨後也公布本屆全明星隊...

中職／穿選手時期的18號 邱澤帥進洲際球場開球

中信兄弟隊「扭蛋情人」主題日，今天邀請排球選手出身的藝人邱澤擔任開球嘉賓，身穿他在選手時期的18號背號，帥氣站上投手丘。

台中欣欣盃慢壘賽開打 何欣純允：未來繼續辦下去

台中市大里區體育會、立委何欣純服務處今舉辦「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。