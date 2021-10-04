陳宇宏揚威U23+楊彬中職好投 大專甲二球員華麗轉身

U23世界盃棒球賽剛落幕，中華隊下勾投手陳宇宏對捷克、巴拿馬先發都奪勝投，總計12局投球0責失分，表現相當亮眼，他的目標是挑戰職棒，有了國際賽成績加持，未來有機會如願。

陳宇宏出身強恕青棒，畢業後選擇就讀稻江管理學院，不久球隊解散，他轉往環球科大延續棒球路，但環球只是大專公開組二級球隊，也就是以往俗稱的「甲二」球隊，實力當然無法和「甲一」相比。

陳宇宏很爭氣，今年大專聯賽公開組二級決賽，環球首戰以1:2不敵高雄大學，第二戰對嘉藥陳宇宏先發完投9局只失1分，飆9K，領軍4:1勝出，第三戰對中華醫大陳宇宏後援解危，投2.2局無失分，飆6K，環球4:0贏球，決賽戰績2勝1敗，下學年度確定升上大專公開組一級，他拿下象徵最有價值球員獎的「功勞獎」，也獲中華隊總教練吳思賢青睞，入選U23國手，生涯第一次穿國家隊球衣。

陳宇宏原本就讀稻江管理學院，後來轉往環球科大，都並非棒球名校。中華隊總教練吳思賢慧眼識英雄，將他選入U23國家隊，並請合庫隊側投手吳昇峰幫忙指導。 聯合報系資料照片

陳宇宏球速雖不快，但「潛水艇」投法球路詭異刁鑽，控球也穩定，黃子鵬、張喜凱已證明低肩側投有能耐在職棒生存，陳宇宏未來若持續成長，可望擠進職棒窄門。

無獨有偶，上週富邦悍將年輕投手楊彬，對打擊強悍的樂天桃猿先發5.2局掉2分非責失，最快球速147公里，生涯首度在一軍先發就有亮眼表現，總教練洪一中大讚其好投並說，「多了一名可用之兵。」

楊彬雖出身棒球名門高苑工商，但他在高苑是「萬年二軍」，只能打低階的鋁棒組賽事，木棒組完全沒份，最快球速不到140公里，控球也失準心，畢業後他選擇升上高雄大學，這支大專公開組二級球隊當時才成軍沒幾年，來這裡沉潛的主因是出賽機會較多。

楊彬大學前兩年都打大專公開組二級賽事，第三年才升上公開組一級，從「甲二」晉升「甲一」，他能參與更多高強度盃賽，2017年協會盃對南華大學獨撐9局無失分，完封勝對手，繳出生涯代表作。

只是，楊彬名不見經傳，大學時期直球均速才135公里，要進職棒談何容易，在教練鼓勵下他報名2018年中職測試會，並投出個人生涯最快球速143公里，獲得富邦悍將青睞，該年選秀第6輪指名選入。

富邦悍將隊投手楊彬9月30日生涯首次先發，出戰樂天桃猿投，投球表現讓人驚奇。 圖／富邦悍將球團提供

楊彬經過二軍和冬盟賽事歷練，加上職棒高強度訓練，球速突飛猛進，最快球速飆到149公里，以往控球不穩定的毛病也有改善，他的目標是在職棒佔有一席之地，希望球速飆到150公里。

中信兄弟目前一軍主力投手蔡齊哲、外野手李聖裕，過去在台東大學也是打「甲二」比賽，蔡齊哲2017年參加中職測試會，同年選秀兄弟第4輪指名選入，現已是牛棚勝利方程式一員。

蔡齊哲大學時期是台東大學棒球隊成員，只能打甲二組的比賽，但後來還是能在職棒闖出一片天地。 聯合報系資料照片

李聖裕曾奪大專聯賽公開組二級打擊獎第2名，2019年選秀落榜，後以自主培訓選手身分進兄弟，進而升格成正式球員，長期在二軍蟄伏，積極態度深得總教練林威助激賞，下半季得到不少出賽機會。

統一獅外野手林焌翰(原名林勝傑)在義守大學也打過公開組二級賽事，後來成為隊史首位打職棒的球員，雖然義守沒多久就升上公開組一級，但去年底校方決定解散棒球隊，成軍不到10年就走入歷史。

近年中職開放高中球員選秀，加上旅外回歸潮，大學球員愈來愈不受職棒球團青睞，多數大專「甲一」球員都無法吸引球探目光了，何況是大專「甲二」球員，陳宇宏、楊彬、蔡齊哲、李聖裕能各擁一片天，背後必然下了很多苦功才能出人頭地，也期待有朝一日能在職棒投手丘看到陳宇宏綻放光芒。