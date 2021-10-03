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中職／宋晟睿沒收全壘打再敲首轟 助陳琥暌違3年奪勝
台中洲際球場今天先發投手上演「龍虎鬥」，味全龍隊鋼龍碰上中信兄弟隊陳琥，但戲份全被外野新人宋晟睿搶走，第6局在攻守兩端都當英雄，先沒收對手的全壘打，再敲出生涯首轟，幫助兄弟以7：3擊敗龍隊，陳琥先發6局失2分拿下本季首勝，相隔超過3年再度奪勝。
龍隊此役兩度超前，包括郭天信第6局敲出陽春砲、本季第3轟，助龍隊取得2：1領先，吉力吉撈．鞏冠緊接著打向中外野，看起來也有機會出牆，卻遭宋晟睿上演沒收全壘打美技，幫助陳琥度過危機。
才剛秀完美技，宋晟睿在6局下擔任首位打者，一棒掃出追平陽春砲，他的生涯首轟出爐正是時候。
兄弟在這一轟後徹底引爆攻勢，接連5支安打出現，包括黃鈞聲的三分砲，兄弟單局打了10人次攻下6分，反倒取得7：2領先。
鋼龍投1休4登板，此役在挨轟後被換下，繳出5.2局失7分下場慘烈。
陳琥用球數不多，第7局獲得續投機會，但被連敲2安打後被換下，收在6局失2分，繼2018年07月19日後再繳優質先發。
宋晟睿在攻守兩端都有搶眼表現，談到沒收全壘打美技，他表示，「一開始以為會全壘打，但是我盡我的全力去接殺。」至於生涯首轟，他提到已經很久沒敲安打，「當下看球打球，相中一顆紅中外角的球打出去。」
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