日職／現役最強洋砲在墊底軍 奧斯汀回大聯盟未絕望

橫濱DeNA目前戰績墊底，依照現在中央聯盟「3強3弱」，落後第三名的巨人隊12場勝差，要打進季後賽機會微乎其微。問題是，橫濱DeNA打線擁有聯盟數一數二的破壞力，央聯打擊排行榜前三名一度全部由橫濱打者包辦，到10月3日截止排行榜前六名之中有三名橫濱打者，分別是：桑原將志（0.314）、佐野惠太（0.305）、奧斯汀（Tyler Austin；0.304）。加上還有2017年打擊王宮崎敏郎、2018-2019全壘打王索托、締造史上首位「新人完全打擊」的牧秀悟，一字排開絕對是讓各隊垂涎三尺的陣容。

不過，過去5年3度進入A級，甚至2017年曾經「下剋上」相隔19年再度打進日本總冠軍賽，都在中央聯盟保有爭冠競爭力的橫濱DeNA，在去年掉入第四名，今年又有可能吊車尾的情況下，讓許多橫濱球迷擔心「另一個黑暗期是否又將到來？」

尤其是奧斯汀，以他的打擊實力及逐漸進步的守備絕對稱得上是當今日本職棒最強的洋砲，橫濱如果無法在奧斯汀在陣的時候得到好成績，的確相當可惜。前橫濱監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）本身是在日本職棒史上著名發展成功的外籍打者，連他都對奧斯汀大力背書：「目前為止看過的外籍選手中他是最好的！」

奧斯汀去年在日職的第一年就已經令人眼睛為之一亮。今年儘管最近陷入小低潮，不過在適應日本的環境之後，各項打擊數據，包括：打擊率0.304、上壘率0.405、OPS1.007都比去年的打擊率0.286、上壘率0.364、OPS0.969更加出色。全壘打數方面就更不用說，去年因為受傷僅僅出賽65場比賽就打出20支全壘打，平均每3.25場就有1轟。今年106場28支全壘打，平均每3.79場就有1轟。如果維持正常全勤出賽，橫濱球團一開始所期待的單季40支全壘打都不難達成。

奧斯汀去年剛加入時才剛在熱身賽上場就已經引起各隊情蒐人員的高度警戒，除了他的打擊爆發力之外，選球更是一大優點。一般外籍打者剛到日本會面臨對外角變化球適應不良的問題也沒有發生在奧斯汀身上。原本橫濱補進他是為了填補主砲筒香嘉智離隊的空缺，不過以現在的存在感跟威脅性來看，奧斯汀短短兩年不到甚至已經有超越之勢。

去年底奧斯汀與橫濱DeNA球團續約2年，合約到2022年底結束，2022年球團保有選擇權，以他這兩年的成績，明年橫濱絕對會與他續約。問題是明年結束之後要如何留住他？

奧斯汀過去在大聯盟4個球季打擊率僅.219，總計只有33支全壘打。不過他今年在奧運表現出色，幫助美國隊奪下銀牌，又有日職的優異表現背書，未來還是有機會重回大聯盟。 歐新社資料照片

這幾年已經從橫濱手中陸續奪走山口俊、梶谷隆幸、井納翔一的巨人軍，會不會再出手，令人好奇。奧斯汀今年1億1,000萬日圓的年薪，不僅與其他各球團的洋砲相比是物美價廉，與2億5,000萬日圓年薪的隊友索托（Neftalí O. Soto）相比，CP值更是高出一截。除了巨人隊或是軟銀等資金雄厚球團的威脅之外，奧斯汀未來也有機會打回大聯盟，這都是橫濱DeNA未來的苦惱。

奧斯汀2016年在洋基隊發跡，4年大聯盟生涯留下33支全壘打、0.451長打率的數字，只是打擊率0.219過低，加上對右投手的OPS0.638比起對左投手的0.884來得弱導致他無法在大聯盟站穩腳步。去年球季奧斯汀對右投手的OPS為0.912，還是低於對左投手的1.105。然而今年他對右投手的OPS已經提升到1.037，反而超過了對左投手的0.965，顯示他持續在進化之中。

奧斯汀在橫濱DeNA這兩年雖然球隊戰績不佳，不過在日本這段期間倒是留下另外一段寶貴的經驗。他這一次代表美國隊參加奧運，6場比賽都擊出安打，繳出0.417打擊率2支全壘打7分打點的成績，幫助美國隊奪下銀牌，不僅是美好回憶，也勢必會讓奧斯汀的名字再度在各隊球探之間引起討論。加上29歲的年紀，未來以「逆輸入」重新打回MLB絕對不是夢想。