中職／穿選手時期的18號 邱澤帥進洲際球場開球

中信兄弟隊「扭蛋情人」主題日，今天邀請排球選手出身的藝人邱澤擔任開球嘉賓，身穿他在選手時期的18號背號，帥氣站上投手丘。

邱澤回憶前一次進到棒球場為2016年，到紐約旅行時，在查有沒有比賽、活動可看，最後買到了洋基與紅襪之戰的門票，「那天的先發投手正好是田中將大。」

邱澤過去在排球場上就因帥氣的外貌吸引球迷，「那個18號很帥」的坊間傳說不脛而走，他的粉絲稱他「永遠的18號」，今天也選穿同樣的號碼擔任開球嘉賓。

邱澤解釋與18號的淵源，他說：「這是我以前打排球時的背號，國中時沒有那麼優秀、還是候補，前面號碼都被學長選走，排球裡最後一號是18，比較沒有人選，這個號碼就跟著我的球員生涯。」