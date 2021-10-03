U23世界盃／古巴無緣銅牌還跑了近一半球員 外媒：歷史性大逃亡
U-23世界盃棒球賽傳出古巴隊球員大舉出逃。古巴隊今天以3比5敗給哥倫比亞無緣銅牌的同日，又有3名古巴選手逃亡，累計本次在墨西哥的賽事已有11人決定脫離古巴當局掌控。
在傳出投手布萊恩．奇（Bryan Chi）出走的消息後，體育記者羅梅洛（Francys Romero）今天晚間又在推特寫道，19歲的小查佩伊（Loidel Chapellí Jr.）與23歲的亞尼斯（Yandy Yanes）也在球隊甫從球場返回旅館時，於墨西哥當地晚間5時至6時之間離開旅館出走。
羅梅洛並指出，小查佩伊是美國職棒大聯盟（MLB）球探最關注的選手之一。
近年來經常傳出古巴球星趁出國比賽逃走的消息，但這次事件仍稱得上是歷史性的大逃亡。
根據羅梅洛，古巴棒球隊1996年共有9名選手趁出國比賽時逃亡，是之前的年度最高紀錄，這次11人卻都是在同一場賽事逃走，已將近登錄名單23人的一半。
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