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U23世界盃／陳宇宏奪最佳先發投手 明年輪台灣當東道主
U23世界盃棒球賽今天落幕，委內瑞拉擊退衛冕軍墨西哥，首度稱霸這項賽事，國際棒壘球總會（WBSC）隨後也公布本屆全明星隊，中華隊低肩側投陳宇宏奪下大會最佳先發投手。
中華隊本屆賽事共取得4勝4敗，最終以第6作收，今天獎牌戰落幕，哥倫比亞在季軍戰以5：3擊敗古巴，委內瑞拉則在先發投手拉米瑞茲（Wikelman Ramirez）演出7局只被敲3安打、無失分帶領下，以4：0完封墨西哥。
大會隨後公布全明星隊，投手位置包括先發、後援投手，合計11人，哥倫比亞取得3席最多，委內瑞拉、巴拿馬、尼加拉瓜都是2人獲選，墨西哥、中華隊各1人，陳宇宏在先發投手位置上榜。
陳宇宏兩場先發分別遭遇捷克、巴拿馬，合計投12局被敲3安打、失1分（無責失），取得2勝0敗、防禦率0，最佳勝率、最佳防禦率獎也一併入手。
大會MVP由哥倫比亞的外野手坎佩洛（Gustavo Campero）獲選，8場比賽場場都有安打，合計27打數敲出14支安打，打擊率高達5成19，跑回11分，打擊率、安打、得分都是大會領先者；最佳守備球員則是委內瑞拉游擊手皮內洛（Antonio Piñero）。
本屆U23原訂要在去年舉辦，因疫情而延後一年，將形成連續兩年舉辦的狀況，下一屆賽事將在明年於台灣登場，將是改制U23後首度由台灣擔任東道主。
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