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台中欣欣盃慢壘賽開打 何欣純允：未來繼續辦下去

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加。圖／何欣純服務處提供
台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加。圖／何欣純服務處提供

台中市大里區體育會、立委何欣純服務處今舉辦「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場開球、打擊。她表示，當初協調國有財產署取得這塊土地設立壘球場，讓喜愛打壘球的民眾有聯誼機會，未來除了會繼續辦下去，也會爭取更多的運動設施及場地。

據了解，大里區青年高中附近的「文中2」用地，早年荒煙蔓草一片，經何欣純向國產署爭取撥用，闢建為東湖慢壘場，如今已是慢壘迷活動的好去處；大里區體育會連續多年在這裡舉辦欣欣盃慢速壘球錦標賽，讓大家以球會友。今年除了有55支球隊參賽，還舉辦選手跑壘及九宮格投準比賽。

何欣純說，在疫情已漸穩定下，很開心看到選手都能遵守防疫規定，熱情參與慢壘比賽。她說，很多人愛看棒球，但苦無機會上場機會，加入慢壘的門檻低，同樣有打棒球的感覺，因此許多機關社團、公司行號都有組隊，目前大台中地區就有超過200支慢壘隊，欣欣杯慢速壘球錦標賽也一年比一年熱鬧。

何欣純表示，這裡已是慢壘迷的活動場所，欣欣盃除了會繼續辦下去，也會爭取更多的運動設施及場地。她也高興的說，爭取興建的大里國民運動中心，目前也已開放試營運，設施有室內溫水游泳池、綜合性多功能球場、桌球場、韻律教室等設施，結合周邊第15期市地重劃區的開發，可提供市民更多元的運動環境。

台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場打擊。圖／何欣純服務處提供
台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場打擊。圖／何欣純服務處提供
台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場。圖／何欣純服務處提供
台中市「欣欣盃慢速壘球錦標賽」吸引55隊選手報名參加，榮譽會長、立委何欣純親自下場。圖／何欣純服務處提供

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