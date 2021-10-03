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中職／核彈級歌手猜對了嗎？ ØZI國慶日新莊球場開唱
富邦悍將隊年度最盛大的音樂主題日將於9、10日登場，今天揭曉第二位演唱嘉賓，台灣嘻哈界的創作才子ØZI將在10日賽後獻唱。
悍將隊連續4年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，昨天公布首位嘉賓為「金曲歌王」羅時豐，今天再揭曉「核彈級歌手」就是ØZI，他將在10日賽後登上環形舞台獻唱。
ØZI從小跟著母親葉璦菱巡演，以及唱片攝影師的爸爸陳文彬，耳濡目染培養音樂與美學天份，自2015年開始在網路平台發表音樂創作，2017年展開跨領域的發展並釋出《TITLE 頭銜》及《ME INSTEAD 奪愛》等單曲開始受到注目。
ØZI從音樂製作到MV、造型常常親自操刀，創作單曲《天堂島》MV上線後，更成為他個人首支網路點擊率破百萬單曲。2018年發行首張個人專輯《ØZI: The Album》，並以此張專輯入圍第30屆金曲獎最佳新人獎、最佳國語男歌手獎、最佳單曲製作人獎、最佳編曲人獎、最佳國語專輯獎、年度專輯獎等六項獎項，橫掃當屆金曲獎六項提名並勇奪最佳新人獎。
ØZI新穎的音樂風格不僅為華語樂壇注入新能量，同時也透過影像將聲音轉化為視覺，更是一直在拿作品說話的站穩華語音樂舞台，獲得「核彈級新人」的稱號。
一連兩天的「富邦證券G!POP流行音樂節」，除了已亮牌的羅時豐、ØZI外，還有「柔韌女聲」以及「排灣普通女神」也將共襄盛舉。
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