中職／打倒勝利組投手 龍隊延長賽勝兄弟

味全龍隊今天在9局上突破中信兄弟隊守護神李振昌，攻下追平分，延長賽更靠著張祐銘三壘打加上李凱威安打超前，加上重回一軍的廖任磊守住1分差，10局打完以3：2拿下勝利。

去年拿下投手「三冠王」後，德保拉本季身手未見衰退，今天只用102球投滿8局，中間雖被敲出6支安打，但也有7次三振，僅丟掉1分非責失，賽後防禦率下降到1.80。

前6局德保拉不是沒有遇到危機，但兩度被攻占得點圈都能化解，直到7局才掉分，先被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，隨後又在陳品捷敲出內野滾地時，一壘手傳球失誤而丟掉1分。

兄弟打線在2局下靠著保送、二壘打，保送、二壘打的模式，攻下2分，讓德保拉在退場時保有勝投資格，不過6局、8局攻占得點圈都未能擴大領先。

9局上兄弟守護神李振昌遇到亂流，開局被赫雷拉敲出二壘打，下一棒鞏冠又敲安，丟掉追平分，也吞下個人本季第3次的救援失敗，但也未讓失分再擴大。

比賽進入延長賽，10局上龍隊面對吳俊偉攻勢再起，張祐銘在1出局後敲出個人生涯首支三壘打，下一棒李凱威也適時敲安，拿下超前分。

龍隊守護神田澤純一投完9局就退場，10局下由日前下二軍調整的廖任磊接手，連抓3個出局數，包括1次三振，守住勝利，這1個月到二軍重新調整揮臂與身體聯動，以回來一軍的首戰看來有收到效果，也收下生涯第一個救援成功。