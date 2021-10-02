中職／「一指」投手同場交鋒 陳鏞基本季最猛之戰搶戲

同為今年選秀第一指名投手，胡智為、陳冠宇的同場交鋒，由胡智為當了贏家，繳出7局失3分優質先發，率領統一獅隊以10：5擊敗樂天桃猿隊，重新躍居榜首，胡智為拿到第2勝；陳冠宇投3局失6分（責失2分）吞敗，局數、失分都是中職生涯6場先發以來最差成績，陳鏞基的三分砲帶來重傷害。

陳冠宇在首輪第2順位獲得猿隊挑選，胡智為則由第4順位的獅隊帶回，此役是本屆選秀第一指名投手首度同場過招。

陳冠宇先發3局被敲5安打、3保送，重傷害在第1局就出現，他在兩出局、滿壘時遭陳鏞基敲出三分砲，因有朱育賢的失誤在先，陳冠宇單局丟掉的4分都非責失。

陳冠宇第2局在兩出局後被羅暐捷敲一壘打、林靖凱二壘打串聯再下一城，投到第3局控球又出狀況，再度面臨滿壘，林岱安以高飛犧牲打討到分數，獅隊取得6：0領先。

胡智為前3局只被敲出1安打，第4局挨了朱育賢的兩分砲，第5局則因開局就對馬傑森投出觸身球，保送、短打推進三壘後，林泓育的滾地球送回這一分，胡智為最終以98球投完7局，被敲5安打、失3分，送出7次三振。

陳鏞基、林靖凱一老一少都是4支4，貢獻4分打點的陳鏞基獲選單場MVP，他在賽前打擊率僅1成73處於生涯低點，本季還沒有過「猛打賞」，今天一口氣就敲4安打，也讓他的打擊率終於突破2成。