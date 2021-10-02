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日職／王柏融、吳念庭都敲安 火腿反攻靠「大王」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，火腿隊台將王柏融貢獻1支安打。 本報資料照片
日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，火腿隊台將王柏融貢獻1支安打。 本報資料照片

日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，兩隊台將王柏融吳念庭各貢獻1支安打，王柏融在7局下的安打也是火腿隊後來得以超前的關鍵。

王柏融今天先發第五棒、指定打擊，前兩打數未敲安，7局下在雙方1：1平手時，王柏融作為首名打者從右投今井達也手中敲安，隨後被代跑換下，而髙濱祐仁在1出局後的二壘打，為火腿打回超前分。

吳念庭對西武唯一一分也有貢獻，在6局上他先從右投費爾哈根（Drew VerHagen）手中敲安，接著栗山巧保送、外崎修汰安打形成滿壘，岸潤一郎的滾地推進讓吳念庭跑回1分。

王柏融今天3打數1安打，也稍解近期連14打數無安打的小低潮，打擊率上升到2成30；吳念庭則是4打數1安打，另有1得分、1次三振，打擊率為2成55。

王柏融 吳念庭

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