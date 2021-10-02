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中職／統一獅廟宇季登場 台南球場有超Q神偶駕到
統一獅隊本周末舉辦廟宇季，與龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮合作，將棒球場變身為廟宇風格，場內、外燈籠海布置，讓民眾彷彿來到廟宇看棒球。
獅隊的廟宇季活動原定5月中旬登場，不巧碰上台灣疫情爆發，被迫延後舉辦，本周末在台南球場復辦，今天為南鯤鯓代天府棒球日主題活動，安排五府千歲及萬善爺神偶與萊恩、盈盈進行舞蹈表演，場外也舉辦神偶拍照見面會，吸引民眾現場排隊合影。
現場也規畫獅王神轎趣味擲杯，南鯤鯓代天府也準備「2020鯤鯓王平安鹽祭御守」贈送給有緣人，並準備南鯤鯓平安鹽祭平安鹽包，9月30日到10月3日期間的3戰進場球迷均可獲贈乙包。
除了豐富遊戲和廟宇小物贈送外，主題日也特別安排協福堂宋江陣賽前表演，專業傳統技藝表演，讓棒球迷有不一樣豐富滿滿廟宇體驗感受。
今晚獅隊與樂天桃猿隊交手，為排名首位爭霸戰，賽前安排南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓，搭配林子豪開出漂亮好球。
陳浚鎰表示，「很開心能夠接受獅隊邀請舉辦廟宇季主題活動，擔任開球嘉賓是我的榮幸，第一次近距離欣賞職棒賽事，且能夠站上投手丘開球，真的是很難得經驗，也能感受身為職棒選手真的很不容易。今年很開心能夠有機會和職棒合作，尤其是在地的冠軍統一獅，透過活動舉辦讓廟宇文化更生活化，雖然今年遇到疫情延期舉辦，但透過活動舉辦，讓每個球迷或信眾心靈上、生活上都有所寄託，這是一個很有意義的結合，期待廟宇和職棒合作能夠持續合作，成為一個創新與傳統文化傳承。」
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