快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／統一獅廟宇季登場 台南球場有超Q神偶駕到

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周末舉辦廟宇季，與龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮合作，將棒球場變身為廟宇風格，場內、外燈籠海布置，讓民眾彷彿來到廟宇看棒球。

獅隊的廟宇季活動原定5月中旬登場，不巧碰上台灣疫情爆發，被迫延後舉辦，本周末在台南球場復辦，今天為南鯤鯓代天府棒球日主題活動，安排五府千歲及萬善爺神偶與萊恩、盈盈進行舞蹈表演，場外也舉辦神偶拍照見面會，吸引民眾現場排隊合影。

現場也規畫獅王神轎趣味擲杯，南鯤鯓代天府也準備「2020鯤鯓王平安鹽祭御守」贈送給有緣人，並準備南鯤鯓平安鹽祭平安鹽包，9月30日到10月3日期間的3戰進場球迷均可獲贈乙包。

除了豐富遊戲和廟宇小物贈送外，主題日也特別安排協福堂宋江陣賽前表演，專業傳統技藝表演，讓棒球迷有不一樣豐富滿滿廟宇體驗感受。

今晚獅隊與樂天桃猿隊交手，為排名首位爭霸戰，賽前安排南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓，搭配林子豪開出漂亮好球。

陳浚鎰表示，「很開心能夠接受獅隊邀請舉辦廟宇季主題活動，擔任開球嘉賓是我的榮幸，第一次近距離欣賞職棒賽事，且能夠站上投手丘開球，真的是很難得經驗，也能感受身為職棒選手真的很不容易。今年很開心能夠有機會和職棒合作，尤其是在地的冠軍統一獅，透過活動舉辦讓廟宇文化更生活化，雖然今年遇到疫情延期舉辦，但透過活動舉辦，讓每個球迷或信眾心靈上、生活上都有所寄託，這是一個很有意義的結合，期待廟宇和職棒合作能夠持續合作，成為一個創新與傳統文化傳承。」

統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周一連三戰舉辦廟宇季活動，將球場變身廟宇風格，今天賽前由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

棒球 統一獅 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

中職／王冠閎為中信兄弟開球人氣旺 透露理想情人類型

中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

相關新聞

中職／打倒勝利組投手 龍隊延長賽勝兄弟

味全龍隊今天在9局上突破中信兄弟隊守護神李振昌，攻下追平分，延長賽更靠著張祐銘三壘打加上李凱威安打超前，加上重回一軍的廖...

日職／王柏融、吳念庭都敲安 火腿反攻靠「大王」

日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，兩隊台將王柏融、吳念庭各貢獻1支安打，王柏融在7局下的安打也是火腿隊後來得以超前的...

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，再度確定不可能取得勝投，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先...

中職／「一指」投手同場交鋒 陳鏞基本季最猛之戰搶戲

同為今年選秀第一指名投手，胡智為、陳冠宇的同場交鋒，由胡智為當了贏家，繳出7局失3分優質先發，率領統一獅隊以10：5擊敗...

中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中信兄弟隊王牌投手德保拉傳出成為韓職球隊鎖定目標，中信領隊劉志威今天向媒體表示，與德保拉簽下的是「1+1」年合約，雙方也...

中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

旅日回歸的左投陳冠宇，披上樂天桃猿隊球衣後1勝難求，今天在面對統一獅隊之戰又於首局挨轟，遭陳鏞基敲出三分砲，這已是他在中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。