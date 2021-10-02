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中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先發，陳冠宇閃爍淚光，一度以帽掩臉。 圖／截圖自CPBL TV
樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先發，陳冠宇閃爍淚光，一度以帽掩臉。 圖／截圖自CPBL TV

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，再度確定不可能取得勝投，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先發，退場後總教練曾豪駒、投手教練許銘傑都走到他身邊提點、安撫，陳冠宇閃爍淚光，一度以帽掩臉。

陳冠宇此役的登板，強碰獅隊胡智為，也是今年季中選秀第一指名投手首度同場先發，陳冠宇成為先退場的一方。

陳冠宇局局掉分，首局先因一壘手朱育賢的失誤，讓羅暐捷上壘，林靖凱補上安打、林安可選到保送形成滿壘，陳冠宇三振蘇智傑、抓下第2個出局數，還是過不了陳鏞基這一關，先因暴投丟掉1分，接著被掃出三分砲，獅隊單局攻下4分都非陳冠宇的責失分。

陳冠宇第2局開局連飆2K，眼看狀況回穩，卻在此時挨連續安打，羅暐捷一壘打、林靖凱二壘打串聯再下一城。

投到第3局，陳冠宇的控球再出狀況，2保送、1安打再度面臨滿壘危機，林岱安以高飛犧牲打再幫獅隊討到分數，取得6：0領先。

陳冠宇最終先發3局被敲5安打、3保送，丟掉6分後退場，局數、失分都是6場以來最差，陳冠宇的情緒也隨後爆發，鏡頭捕捉到他在曾總談話時以帽子掩住臉上淚水，許銘傑也搭肩與他對談，陳冠宇眼中閃爍著淚光。

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），退場後總教練曾豪駒、投手教練許銘傑都走到他身邊提點、安撫。
樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），退場後總教練曾豪駒、投手教練許銘傑都走到他身邊提點、安撫。

陳冠宇先發3局失6分（責失2分）退場，依然與首勝無緣。圖／截圖自CPBL TV
陳冠宇先發3局失6分（責失2分）退場，依然與首勝無緣。圖／截圖自CPBL TV

陳冠宇 林靖凱

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