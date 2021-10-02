中職／王冠閎為中信兄弟開球人氣旺 透露理想情人類型

中職中信兄弟隊今天邀請「台灣蝶王」王冠閎開球，吸引爆滿球迷。站在投手丘上投出沒有落地的好球，搭配兄弟主題日「扭蛋情人」，王冠閎特別透露自己的理想情人類型，是長頭髮、大眼睛的女生。

兄弟在今天、明天於主場洲際舉辦經典女孩主題日「扭蛋情人」，今天邀請游泳好手、擁有好身材的超高人氣韓系單眼皮帥哥王冠閎到場。王冠閎在今年東京奧運首度叩關奧運殿堂，在男子200公尺蝶式預賽繳出1分54秒44的成績，打破自己所保持全國紀錄。

王冠閎在賽前特別到球場商品部擔任「一日店長」，與球迷近距離互動，吸引爆滿的粉絲一起參與，比賽中則在中信兄弟官方頻道擔任特別球評。在開球前，王冠閎先為球隊播報先發打序，最後站在投手丘上，搭配開球捕手王威晨，投出沒落地、直接進手套的好球。

第一次到職棒球場開球，王冠閎表示，「站在球場上真的比奧運還要壯觀。」至於選擇95號當作背號，王冠閎則透露，是因為喜歡電影「汽車總動員」（Cars）中的「閃電麥坤」也是95號。被現場主持人問到「理想型」，王冠閎則笑說，喜歡長頭髮、大眼睛的女生。

回想起今年以19歲的年齡第一次踏上奧運殿堂，王冠閎表示，「真的是非常興奮也非常緊張，因為運動員的夢想就是奧運舞台。」接下來他將繼續比賽，參加新北市全國運動會。