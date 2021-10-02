中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中信兄弟隊王牌投手德保拉傳出成為韓職球隊鎖定目標，中信領隊劉志威今天向媒體表示，與德保拉簽下的是「1+1」年合約，雙方也有續約意願。

由於去年在中職效力的米蘭達、卡本特，今年轉戰韓職都繳出好成績，南韓媒體「SPORTS朝鮮」報導指出，明年韓職球隊可能將尋找洋將的觸角往中職延伸，而德保拉就被點名為最可能人選。

德保拉去年拿下投手三冠王、年度MVP，今年數據依舊保持聯盟頂尖，防禦率1.91、146次三振都是聯盟首位，13勝則與統一獅隊布雷克並列第一。

去年季後就傳出有韓職球隊想挖角德保拉，但最終選擇與中信兄弟簽下年約，未附帶逃脫條款，今天領隊劉志威進一步解釋，雙方簽下的是「1+1」合約，目前已開始洽談明年合約內容，對於留人保持樂觀。