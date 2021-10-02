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中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒統一獅陳鏞基相隔182天再開砲，打的是旅外歸國後一勝難求的陳冠宇。 聯合報系資料照
中華職棒統一獅陳鏞基相隔182天再開砲，打的是旅外歸國後一勝難求的陳冠宇。 聯合報系資料照

旅日回歸的左投陳冠宇，披上樂天桃猿隊球衣後1勝難求，今天在面對統一獅隊之戰又於首局挨轟，遭陳鏞基敲出三分砲，這已是他在中職所挨的第7轟，而陳鏞基為相隔182天再開砲。

陳冠宇的前5場登板，都沒有拿到勝投，戰績1敗、防禦率4.88，今天的第6場登板強碰胡智為，也是今年季中選秀第一指名投手首度同場先發，重磅好戲未戰先轟動。

獅隊打線第一局就給予胡智為火力支援，羅暐捷先因一壘手朱育賢的失誤上壘，林靖凱補上安打、林安可選到保送，形成滿壘，陳冠宇雖面對蘇智傑飆出三振、抓下第2個出局數，還是過不了陳鏞基這一關。陳冠宇先因暴投丟掉1分，接著被掃出三分砲，獅隊單局攻下4分，都非陳冠宇的責失分。

陳鏞基本季打擊狀況低迷，賽前打擊率只有1成73處於生涯低點，狙擊陳冠宇的三分砲僅是他本季第2轟，前一轟已是4月3日，當時代打從味全龍隊洋投伍鐸手中敲出陽春砲。

陳冠宇 陳鏞基 胡智為

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