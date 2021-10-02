日職／陽岱鋼睽違2個月二軍開轟 巨人擊敗西武

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天二軍出賽，首打席敲出2分砲，睽違2個月再於二軍開轟；巨人隊團隊打線發揮，終場以16比1擊敗西武獅隊。

日本職棒二軍例行賽，讀賣巨人隊今天與埼玉西武獅隊交手，巨人隊台灣野手陽岱鋼先發打第7棒、守右外野。

巨人隊2局1人出局後石川慎吾敲出安打，2人出局後陽岱鋼開轟，幫助球隊取得2比0領先，這發全壘打也是陽岱鋼繼8月5日後，睽違2個月再於二軍開轟，為個人本季二軍第6轟。

陽岱鋼4局敲出三壘方向滾地球出局，5局選到四壞保送上壘，6局吞下三振，7局敲出三壘方向滾地球出局，9局則敲出游擊方向滾地球出局，今天總計5打數敲出1支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成40。

今年為陽岱鋼與巨人隊合約最後1年，但是一軍出賽機會不多，目前為止本季一軍僅出賽7場，總計7打時敲出1支安打，吞下2次三振，一軍打擊率1成43，球季後的動向也是日媒關注焦點。

巨人隊今天團隊打線發揮，總計敲出18支安打，除了陽岱鋼外，石川慎吾也開轟，終場以大比分差擊敗西武隊。