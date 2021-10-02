快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陽岱鋼睽違2個月二軍開轟 巨人擊敗西武

中央社 / 台北2日電
旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天二軍出賽，首打席敲出2分砲，睽違2個月再於二軍開轟。 聯合報系資料照
旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天二軍出賽，首打席敲出2分砲，睽違2個月再於二軍開轟。 聯合報系資料照

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天二軍出賽，首打席敲出2分砲，睽違2個月再於二軍開轟；巨人隊團隊打線發揮，終場以16比1擊敗西武獅隊。

日本職棒二軍例行賽，讀賣巨人隊今天與埼玉西武獅隊交手，巨人隊台灣野手陽岱鋼先發打第7棒、守右外野。

巨人隊2局1人出局後石川慎吾敲出安打，2人出局後陽岱鋼開轟，幫助球隊取得2比0領先，這發全壘打也是陽岱鋼繼8月5日後，睽違2個月再於二軍開轟，為個人本季二軍第6轟。

陽岱鋼4局敲出三壘方向滾地球出局，5局選到四壞保送上壘，6局吞下三振，7局敲出三壘方向滾地球出局，9局則敲出游擊方向滾地球出局，今天總計5打數敲出1支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成40。

今年為陽岱鋼與巨人隊合約最後1年，但是一軍出賽機會不多，目前為止本季一軍僅出賽7場，總計7打時敲出1支安打，吞下2次三振，一軍打擊率1成43，球季後的動向也是日媒關注焦點。

巨人隊今天團隊打線發揮，總計敲出18支安打，除了陽岱鋼外，石川慎吾也開轟，終場以大比分差擊敗西武隊。

讀賣巨人 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／陽岱鋼季後離隊機率高 日媒稱羅德、火腿可能有興趣

日職／陽岱鋼降二軍 15天一軍之旅只獲7打席

日職／陽岱鋼重返先發 相隔306天再敲安

日職／看1打席少1打席？陽岱鋼升一軍第11天終於有得打

相關新聞

中職／打倒勝利組投手 龍隊延長賽勝兄弟

味全龍隊今天在9局上突破中信兄弟隊守護神李振昌，攻下追平分，延長賽更靠著張祐銘三壘打加上李凱威安打超前，加上重回一軍的廖...

日職／王柏融、吳念庭都敲安 火腿反攻靠「大王」

日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，兩隊台將王柏融、吳念庭各貢獻1支安打，王柏融在7局下的安打也是火腿隊後來得以超前的...

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，再度確定不可能取得勝投，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先...

中職／「一指」投手同場交鋒 陳鏞基本季最猛之戰搶戲

同為今年選秀第一指名投手，胡智為、陳冠宇的同場交鋒，由胡智為當了贏家，繳出7局失3分優質先發，率領統一獅隊以10：5擊敗...

中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中信兄弟隊王牌投手德保拉傳出成為韓職球隊鎖定目標，中信領隊劉志威今天向媒體表示，與德保拉簽下的是「1+1」年合約，雙方也...

中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

旅日回歸的左投陳冠宇，披上樂天桃猿隊球衣後1勝難求，今天在面對統一獅隊之戰又於首局挨轟，遭陳鏞基敲出三分砲，這已是他在中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。