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日職／宋家豪用9球演出3上3下 樂天奪3連勝
日職樂天金鷲隊台將宋家豪今天登板後援，僅用9球連續解決3名打者，沒有失分；樂天打線攻勢串連，加上先發投手岸孝之6局好投，終場以6比1擊退千葉羅德隊，奪下3連勝。
宋家豪在7局上、球隊領先4分時登板，讓藤岡裕大、赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）擊出滾地球出局後，再讓山口航輝擊出二壘平飛球出局。總計宋家豪僅用9球就演出3上3下，投1局沒有失分，最快球速148公里，本季目前出賽56場，防禦率2.52。
樂天打線1局下就靠著山崎剛擊出首打席全壘打，攻下1分；2局下鈴木大地、茂木榮五郎都敲二壘安打得1分後，辰己涼介再擊出高飛犧牲打。雖然4局上羅德隊追回1分，不過5局下樂天的辰己涼介轟出陽春砲，也攻下1分，6局下再添1分，取得5比1領先。
8局下樂天再有攻勢，淺村榮斗、鈴木大地敲安打，加上觸身球形成滿壘，茂木榮五郎擊出高飛犧牲打得1分，終場以6比1擊退羅德隊，奪下3連勝，也賞給羅德隊4連敗。
樂天先發投手岸孝之用104球投6局，僅被敲4支安打，投2次保送、3次三振，只失1分演出優質先發，奪下勝投。
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