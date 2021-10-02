快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊投手表現優 吳思賢：各隊印象深刻

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃棒球賽中華隊對委內瑞拉隊，蘇煒智先發蹲捕攻守俱佳。圖／中華棒球協會提供
U23世界盃棒球賽中華隊對委內瑞拉隊，蘇煒智先發蹲捕攻守俱佳。圖／中華棒球協會提供

U23世界盃棒球賽複賽最後一天，中華隊以2：5敗給委內瑞拉隊，只能以第六名作收，總教練吳思賢表示，這次經驗可讓中華隊球員看看同齡選手程度，「相信大家也都很多收穫」。

中華隊在預賽拿下3勝2敗晉級，複賽3場比賽則是1勝2敗，加計預賽的2敗，複賽戰績排名第六名，委內瑞拉隊則以4勝1敗、排名第1進入冠軍戰，對上地主墨西哥隊，而哥倫比亞、古巴隊則要爭取季軍。

吳思賢表示：「選手已經都很拚了，因為疫情以及國內天氣影響，讓我們減少了很多團隊練習的機會。」中華隊在台灣第一階段集訓時碰到高雄連日雨勢，只能在室內練習，到第二階段才有實戰機會。

出發前中華隊戰力評估為「投優於打」，成績結算也是如此，陳宇宏先發2場都奪勝，12局僅失1分非責失，在大會防禦率榜並列第一，林昱珉、莊陳仲敖同飆14K，在三振榜並列第二。潘文輝後援4局送出5K無失分，也很亮眼。

吳思賢表示：「投手群真的是很有水準，也讓各隊都印象深刻，打線也都在預賽多明尼加隊之後都打開了。」

中華隊安打王是敲出6支安打的曾宸佐，打點則以陳聖平4分打點最多，李亦崴13打數敲出5支安打，打擊率3成85隊內最高，另外曾宸佐、邱辰各有1轟。

吳思賢表示，藉由這次賽事，讓選手看看世界同齡的選手是怎樣的程度，「給大家一個目標再去追求，相信大家也都很多收穫」。

2021年U23世界盃棒球賽，中華隊第六名作收。圖／中華棒球協會提供
2021年U23世界盃棒球賽，中華隊第六名作收。圖／中華棒球協會提供

中華隊 棒球

延伸閱讀

U23世界盃／三振榜排第二 林昱珉繼續拚旅外

U23世界盃／林昱珉2戰飆14K 成棒初體驗開眼界

U23世界盃／中華隊無緣爭牌 陳宇宏未完封有原因

U23世界盃／中華隊無緣冠軍戰 吳思賢勉小將繼續加油

相關新聞

中職／打倒勝利組投手 龍隊延長賽勝兄弟

味全龍隊今天在9局上突破中信兄弟隊守護神李振昌，攻下追平分，延長賽更靠著張祐銘三壘打加上李凱威安打超前，加上重回一軍的廖...

日職／王柏融、吳念庭都敲安 火腿反攻靠「大王」

日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，兩隊台將王柏融、吳念庭各貢獻1支安打，王柏融在7局下的安打也是火腿隊後來得以超前的...

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，再度確定不可能取得勝投，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先...

中職／「一指」投手同場交鋒 陳鏞基本季最猛之戰搶戲

同為今年選秀第一指名投手，胡智為、陳冠宇的同場交鋒，由胡智為當了贏家，繳出7局失3分優質先發，率領統一獅隊以10：5擊敗...

中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中信兄弟隊王牌投手德保拉傳出成為韓職球隊鎖定目標，中信領隊劉志威今天向媒體表示，與德保拉簽下的是「1+1」年合約，雙方也...

中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

旅日回歸的左投陳冠宇，披上樂天桃猿隊球衣後1勝難求，今天在面對統一獅隊之戰又於首局挨轟，遭陳鏞基敲出三分砲，這已是他在中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。