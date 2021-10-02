U23世界盃／中華隊投手表現優 吳思賢：各隊印象深刻

U23世界盃棒球賽複賽最後一天，中華隊以2：5敗給委內瑞拉隊，只能以第六名作收，總教練吳思賢表示，這次經驗可讓中華隊球員看看同齡選手程度，「相信大家也都很多收穫」。

中華隊在預賽拿下3勝2敗晉級，複賽3場比賽則是1勝2敗，加計預賽的2敗，複賽戰績排名第六名，委內瑞拉隊則以4勝1敗、排名第1進入冠軍戰，對上地主墨西哥隊，而哥倫比亞、古巴隊則要爭取季軍。

吳思賢表示：「選手已經都很拚了，因為疫情以及國內天氣影響，讓我們減少了很多團隊練習的機會。」中華隊在台灣第一階段集訓時碰到高雄連日雨勢，只能在室內練習，到第二階段才有實戰機會。

出發前中華隊戰力評估為「投優於打」，成績結算也是如此，陳宇宏先發2場都奪勝，12局僅失1分非責失，在大會防禦率榜並列第一，林昱珉、莊陳仲敖同飆14K，在三振榜並列第二。潘文輝後援4局送出5K無失分，也很亮眼。

吳思賢表示：「投手群真的是很有水準，也讓各隊都印象深刻，打線也都在預賽多明尼加隊之後都打開了。」

中華隊安打王是敲出6支安打的曾宸佐，打點則以陳聖平4分打點最多，李亦崴13打數敲出5支安打，打擊率3成85隊內最高，另外曾宸佐、邱辰各有1轟。