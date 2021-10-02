聽新聞
test
0:00 / 0:00
U23世界盃／中華隊投手表現優 吳思賢：各隊印象深刻
U23世界盃棒球賽複賽最後一天，中華隊以2：5敗給委內瑞拉隊，只能以第六名作收，總教練吳思賢表示，這次經驗可讓中華隊球員看看同齡選手程度，「相信大家也都很多收穫」。
中華隊在預賽拿下3勝2敗晉級，複賽3場比賽則是1勝2敗，加計預賽的2敗，複賽戰績排名第六名，委內瑞拉隊則以4勝1敗、排名第1進入冠軍戰，對上地主墨西哥隊，而哥倫比亞、古巴隊則要爭取季軍。
吳思賢表示：「選手已經都很拚了，因為疫情以及國內天氣影響，讓我們減少了很多團隊練習的機會。」中華隊在台灣第一階段集訓時碰到高雄連日雨勢，只能在室內練習，到第二階段才有實戰機會。
出發前中華隊戰力評估為「投優於打」，成績結算也是如此，陳宇宏先發2場都奪勝，12局僅失1分非責失，在大會防禦率榜並列第一，林昱珉、莊陳仲敖同飆14K，在三振榜並列第二。潘文輝後援4局送出5K無失分，也很亮眼。
吳思賢表示：「投手群真的是很有水準，也讓各隊都印象深刻，打線也都在預賽多明尼加隊之後都打開了。」
中華隊安打王是敲出6支安打的曾宸佐，打點則以陳聖平4分打點最多，李亦崴13打數敲出5支安打，打擊率3成85隊內最高，另外曾宸佐、邱辰各有1轟。
吳思賢表示，藉由這次賽事，讓選手看看世界同齡的選手是怎樣的程度，「給大家一個目標再去追求，相信大家也都很多收穫」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言