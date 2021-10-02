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U23世界盃／三振榜排第二 林昱珉繼續拚旅外
中華隊18歲左投林昱珉在U23世界盃棒球賽首次參與成棒賽事，兩場先發雖都承擔敗投，但是8.2局送出14次三振，在三振榜暫時並列第二，收下「越級打怪」的經驗後，他也繼續將旅外視為優先目標。
林昱珉今天在隊上委內瑞拉隊之戰，先發4局送出9次三振，丟掉3分只有1責失，但隨著中華隊最終以2：5落敗，個人吞下敗仗，中華隊也在本屆賽事以第6名作收。
林昱珉前一場先發對古巴隊，4.2局投出5次三振，因全壘打丟掉2分責失，兩場賽事合計8.2局失，防禦率2.42，投出14次三振，僅次於尼加拉瓜隊米吉亞（Dilmer Mejia）的15次，與5人並列三振榜第二，包括隊友莊陳仲敖。
林昱珉國手資歷完整，從U12、U15、U18都獲選中華隊，更是2019年U18世界盃冠軍班底，今年到U23反而變成陣中年紀最小一員，林昱珉表示：「來到這個團隊其實很開心，很多學長都很照顧我還有邱駿威跟潘文輝。」
林昱珉剛從穀保家商畢業，準備就讀開南大學，他表示，這次的經驗能夠幸運提早體驗到更高層級的打者攻擊型態以及打擊細膩度，「這都是回台灣後要繼續加強的地方，未來還是以旅外優先目標」。
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