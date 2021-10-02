U23世界盃／林昱珉2戰飆14K 成棒初體驗開眼界

18歲左投林昱珉首度參加成棒等級國際賽事，雖然吞下2敗、但總計投8.2局3責失、飆出14次三振，表現不差；林昱珉以旅外為目標，透過U23世界盃棒球賽開眼界，也更知道還需要加強什麼地方。

林昱珉為此次U23世界盃棒球賽台灣代表隊陣中最年輕的球員，扛起2場先發、展現大將之風，預賽與古巴隊交手，先發投4.2局被敲4支安打，失掉2分責失分，投出5次三振、好投壓制，但沒有隊友火力支援、吞下敗仗。

今天複賽台灣與委內瑞拉交手，林昱珉先發投4局，被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉3分（1分責失分），飆出9次三振，也是不錯投球內容，台灣隊終場以2比5吞敗，林昱珉也承擔敗投。

對於今天比賽表現，林昱珉自評比上一場好，雖然球速還是沒有發揮到最好、控球也有點小落差，被敲全壘打的球是失投造成失分，但今天整體而言變化球都能成功吸引打者揮棒、造成對手打不好或者形成三振。

比較古巴和委內瑞拉打者，林昱珉表示習性差不多，但委內瑞拉打者打擊慾望更高，卻也不忘認真選球，感覺想要一棒打成長打，古巴打者則多往地上打、以短程安打為主。

首度面對成棒等級國際賽事，林昱珉表示，一開始沒有設定太高的目標，只希望自己不會製造球隊的麻煩，也希望透過U23世界盃學習，體驗面對更高層級的打者是什麼感覺。

林昱珉是球探長期追蹤的球員、有旅外實力，他也表示現階段還是往旅外目標邁進，此次U23世界盃最大的收穫，是比別人更早知道更高層級打者的成熟度，以及不同國家打者不同的打擊習性，也知道回到台灣後還有什麼不足的地方需要再加強。