快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／林昱珉2戰飆14K 成棒初體驗開眼界

中央社 / 台北2日電
18歲左投林昱珉為此次U23世界盃棒球賽台灣代表隊陣中最年輕的球員，也是首度參加成棒等級國際賽事，雖然吞下2敗、但總計投8.2局3責失、飆14次三振，表現不差。 圖／中華民國棒球協會提供
18歲左投林昱珉為此次U23世界盃棒球賽台灣代表隊陣中最年輕的球員，也是首度參加成棒等級國際賽事，雖然吞下2敗、但總計投8.2局3責失、飆14次三振，表現不差。 圖／中華民國棒球協會提供

18歲左投林昱珉首度參加成棒等級國際賽事，雖然吞下2敗、但總計投8.2局3責失、飆出14次三振，表現不差；林昱珉以旅外為目標，透過U23世界盃棒球賽開眼界，也更知道還需要加強什麼地方。

林昱珉為此次U23世界盃棒球賽台灣代表隊陣中最年輕的球員，扛起2場先發、展現大將之風，預賽與古巴隊交手，先發投4.2局被敲4支安打，失掉2分責失分，投出5次三振、好投壓制，但沒有隊友火力支援、吞下敗仗。

今天複賽台灣與委內瑞拉交手，林昱珉先發投4局，被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉3分（1分責失分），飆出9次三振，也是不錯投球內容，台灣隊終場以2比5吞敗，林昱珉也承擔敗投。

對於今天比賽表現，林昱珉自評比上一場好，雖然球速還是沒有發揮到最好、控球也有點小落差，被敲全壘打的球是失投造成失分，但今天整體而言變化球都能成功吸引打者揮棒、造成對手打不好或者形成三振。

比較古巴和委內瑞拉打者，林昱珉表示習性差不多，但委內瑞拉打者打擊慾望更高，卻也不忘認真選球，感覺想要一棒打成長打，古巴打者則多往地上打、以短程安打為主。

首度面對成棒等級國際賽事，林昱珉表示，一開始沒有設定太高的目標，只希望自己不會製造球隊的麻煩，也希望透過U23世界盃學習，體驗面對更高層級的打者是什麼感覺。

林昱珉是球探長期追蹤的球員、有旅外實力，他也表示現階段還是往旅外目標邁進，此次U23世界盃最大的收穫，是比別人更早知道更高層級打者的成熟度，以及不同國家打者不同的打擊習性，也知道回到台灣後還有什麼不足的地方需要再加強。

林昱珉

延伸閱讀

U23世界盃／中華隊敗給委內瑞拉 第6名作收

U23世界盃／陳宇宏先發拿2勝 投出挑戰職棒信心

U23世界盃／邱駿威展現危機處理能力 為中華隊守住勝利

U23世界盃／中華隊無緣冠軍戰 吳思賢勉小將繼續加油

相關新聞

中職／打倒勝利組投手 龍隊延長賽勝兄弟

味全龍隊今天在9局上突破中信兄弟隊守護神李振昌，攻下追平分，延長賽更靠著張祐銘三壘打加上李凱威安打超前，加上重回一軍的廖...

日職／王柏融、吳念庭都敲安 火腿反攻靠「大王」

日本職棒火腿隊今天以2：1擊敗西武隊，兩隊台將王柏融、吳念庭各貢獻1支安打，王柏融在7局下的安打也是火腿隊後來得以超前的...

中職／3局失6分寫最短局數退場 陳冠宇閃爍淚光

樂天桃猿隊左投陳冠宇的第6場登板，再度確定不可能取得勝投，面對統一獅隊先發3局失6分（責失2分），寫下中職生涯最短局數先...

中職／「一指」投手同場交鋒 陳鏞基本季最猛之戰搶戲

同為今年選秀第一指名投手，胡智為、陳冠宇的同場交鋒，由胡智為當了贏家，繳出7局失3分優質先發，率領統一獅隊以10：5擊敗...

中職／韓職鎖定德保拉？中信球團早有準備「1+1」合約

中信兄弟隊王牌投手德保拉傳出成為韓職球隊鎖定目標，中信領隊劉志威今天向媒體表示，與德保拉簽下的是「1+1」年合約，雙方也...

中職／陳鏞基相隔182天再開砲 就是狙擊陳冠宇

旅日回歸的左投陳冠宇，披上樂天桃猿隊球衣後1勝難求，今天在面對統一獅隊之戰又於首局挨轟，遭陳鏞基敲出三分砲，這已是他在中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。