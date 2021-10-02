中職／「國民姑丈」來了！羅時豐為悍將獻唱

富邦悍將隊年度最盛大的音樂主題日「G!POP流行音樂節」，揭曉首位演唱嘉賓，「金曲歌王」羅時豐將於10月9日賽後現身開唱。

富邦悍將隊連續四年攜手富邦證券共同舉辦「G!POP流行音樂節」，於10月9日到10日舉行，除了羅時豐之外，還有「核彈級新人」、「柔韌女聲」以及「排灣普通女神」也將共襄盛舉。

出道至今36年的「大牛」羅時豐，因參加歌唱節目獲得冠軍而開啟個人的演藝之路，曾以「感心感謝」專輯奪得第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎。

擁有豐富資歷的羅時豐不只歌唱得好還跨足電影、電視劇演出及節目主持工作，其中也曾以「金嗓金賞」獲得第32屆金鐘獎的綜藝節目主持人獎肯定。

羅時豐熱衷於學習新事物，斜槓經營YouTube頻道「羅時豐D.L不務正YA」，目標成為各世代間溝通的橋樑，即將奪標50萬訂閱，與路人有趣的互動讓他在網路上竄紅，成功打入年輕人的市場，圈粉無數還被封為「國民姑丈」。