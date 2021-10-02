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日職／金子侑司美技沒收王柏融長打 監督要終結者反省

聯合新聞網 / 綜合報導
金子侑司在警戒區前展現超強美技，沒收王柏融的二壘安打。 圖截自影片
金子侑司在警戒區前展現超強美技，沒收王柏融的二壘安打。 圖截自影片

昨西武獅作客日本火腿，9下王柏融打擊時西武獅隊中外野手金子侑司一次美技守備沒收王柏融的二壘安打，替終結者守下分數，賽後金子侑司也獲得總教練、隊友讚賞。

西武昨靠著山川穂高的單場雙響砲攻下4分，於比賽後段逆轉火腿，但火腿9下展開反攻，西武獅隊終結者平良海馬接連投出2次保送，接著王柏融上場代打，擊出中外野深遠飛球，但遭金子侑司在警戒區前展現美技守備，最終火腿僅在該局得到1分，終場以2：4落敗。

西武獅隊監督辻發彥賽後稱讚：「總而言之，最後贏球是靠了金子的表現，他真的幫了球隊很大的忙，如果這球沒接到的話，火腿就會得2分，可能還會形成無人出局三壘有人局面，這一點也希望平良能多多反省。」而贏球大功臣山川穂高則表示：「如果不是金子侑司一定沒辦法接到，真的太酷了！」

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