中職／伍鐸奪生涯50勝 龍推紀念商品暗指「彈力球受害者」

味全龍隊洋投伍鐸今年上演「大復活」，昨對上中信兄弟8局僅失2分，幫助龍隊中止3連敗，自己更成為中職史上第七位拿下50勝的洋投，龍隊賽後推出紀念商品「性感大叔五刀式刮鬍刀」，連帶推出的木頭小吊飾也有「東山再起」、「彈球掰掰」等標語，暗指他是今年東山再起獎得主大熱門，更是「彈球受害者」。

現年已34歲的伍鐸本季可說是勞苦功高，不僅投球局數108.2局是全隊最多，還時常先發、中繼兩頭跑，但他的成績卻一點也不馬虎，防禦率2.98、WHIP值1.10，拿下8勝比徐若熙和王維中加起來還多，另有5次中繼成功。

日前伍鐸受訪時就曾表示，只要球隊有需要，自己無論擔任先發還是後援都「義不容辭」，不僅如此，平時伍鐸也會幫年輕投手上課分享經驗，讓教頭葉君璋大讚，他是一個很有經驗、有責任感的投手。

味全龍先發投手伍鐸主投8局失2分拿下生涯第50勝，成為中職洋投史上第七人。 截圖自味全龍官方粉絲團

過去伍鐸曾待過中信兄弟、富邦悍將，而今年是他效力中職的第7年，他希望自己能獲得一軍年資滿9年，未來不受洋將名額限制。他先前曾謙虛地提到，不敢將自己與悍將羅力相提並論，只希望能有像他一樣長的職業生涯，「如果我們可以拿到變成本土選手的資格，都會覺得非常榮耀。」